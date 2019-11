Oss, dalla Spezia la lettera per tavolo interregionale. A Genova è lite

La Spezia - Se la lettera per la costruzione di un tavolo di confronto tra Regione, Comune e parlamentari è già partita è nella polemica scoppiata nella seduta del consiglio regionale che la situazione si complica.

Per fare un po’ d’ordine: ieri sera nel corso della terza commissione, che si occupa anche di lavoro e occupazione, alla quale hanno partecipato i parlamentari spezzini si è raggiunto un accordo per riportare in Regione, con un tavolo condiviso, il tema dei 158 Oss che con il concorsone rischierebbero il posto di lavoro. Lavoratori e sindacati non hanno mai arretrato e il loro obiettivo è quello di non perdere neanche un posto di lavoro. Il tavolo da riaprire, sollecitato con una lettera che ha tra i primi firmatari la presidente della III Commissione Maria Grazia Frijia, sarebbe interregionale e si pone lo scopo di trovare la chiave di volta per permettere agli Oss spezzini di restare dove sono. La missiva è stata inviata al presidente Toti, a tutti gli assessori, ai parlamentari liguri e chiede un confronto celere prima del 31 dicembre, data dell'apertura delle graduatorie.



Dallo Spezzino, il quadro, è ben delineato ma il rifiuto di firmare un documento, presentato dalla Lega, da parte del Partito democratico, Italia Viva, Linea condivisa e respinto anche dai Cinque Stelle ha scatenato la polemica. In sostanza, Lega vorrebbe portare il dibattito direttamente tra i banchi del parlamento. L’opposizione ha ribattuto con forza che non è competenza del governo ma della Regione che gestisce il tema della sanità.

Ed è così che tra Lega e minoranza arrivano le scintille. I primi a intervenire sul documento bocciato sono i consiglieri Ardenti e Puggioni che sostengono: “I parlamentari spezzini difendono i lavoratori solo a parole”.

In una nota i due consiglieri Leghisti spiegano anche su cosa verteva la loro iniziativa: “Regione Liguria intende bandire i concorsi pubblici per dotare il nostro sistema sanitario di circa 500 nuovi operatori socio-sanitari. Tuttavia, occorre tenere presente la peculiarità riscontrata presso l’Asl 5 Spezzino, nella quale l’attività degli Oss è assicurata attraverso un contratto di esternalizzazione di ‘servizi in regime’ con Global Service, ormai scaduto e non ulteriormente prorogabile. In tal senso, Regione Liguria ha già avviato un tavolo per la tutela occupazionale, con la partecipazione dei rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro privati in area sanitaria, finalizzato a ricollocare coloro che non dovessero rientrare nella graduatoria concorsuale dell’Asl 5”.

“Inoltre, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, tutti i parlamentari eletti nel territorio spezzino risultano favorevoli a trovare una soluzione che consenta agli Oss ,che attualmente operano all’interno degli ospedali spezzini, di essere ‘internalizzati’ dall’Azienda sanitaria locale, divenendo di fatto dipendenti pubblici. Pertanto, oggi in consiglio regionale avremmo voluto votare il nostro ordine del giorno, appena presentato, che impegna la giunta Toti ad attivarsi presso il Governo affinché possa essere individuata e approvata al più presto, di concerto con i Ministeri competenti e tramite l’intervento dei parlamentari liguri, una norma nazionale che consenta di ottenere il risultato indicato da tutti. Tuttavia, ciò non è stato possibile perché i consiglieri d’opposizione di Linea Condivisa, Pd, Italia Viva e M5S non hanno voluto sottoscrivere il documento a tutela degli Oss dell’Asl 5. A parole i parlamentari spezzini della sinistra difendono i lavoratori. Di fatto li prendono in giro. Ma anche in questo caso, non è una novità”.

Nel dibattito è intervenuto anche Andrea Costa di Liguria popolare: "“Oggi in consiglio regionale avremmo voluto votare un nostro ordine del giorno che impegna la giunta Toti ad attivarsi presso il Governo affinché possa essere individuata e approvata al più presto una norma nazionale che consenta di ottenere il risultato indicato da tutti purtroppo non è stato possibile perché i consiglieri d’opposizione di Linea Condivisa, Pd, Italia Viva e M5S non hanno voluto sottoscrivere il documento a tutela degli Oss dell’Asl 5. Spiace che l’opposizione non abbia voluto cogliere l’opportunità di fare qualcosa di positivo per i lavoratori, argomenti di questo tipo non devono essere strumentalizzati a mero fine elettorale”.



Non è tardata la risposta di Partito democratico, Italia Viva, Linea condivisa che definiscono “scaricabarile” l’azione della Lega: “Non firmiamo e non votiamo l'ordine del giorno della maggioranza sull'annosa questione degli operatori socio sanitari (oss) dell'Asl 5. In quel documento, infatti, il centrodestra e la Giunta ligure chiedono al Governo di trovare una soluzione che consenta finalmente di internalizzare il servizio - unico caso in tutta la Liguria, visto che negli altri territori della nostra regione gli oss dipendono dalle Asl – scaricando su altri (in questo caso sull'Esecutivo) l'onere di risolvere una situazione creata a inizio anni Duemila dalla Giunta Biasotti”.



“Ma non è certo il Governo che può trovare una soluzione - prosegue la nota -: la competenza sul personale della sanità è delle Regioni e quindi è la Regione Liguria che deve riportare nel perimetro pubblico questo servizio. Ci sono in ballo 158 posti di lavoro, che vanno tutelati. La Giunta non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Sappiamo che alcuni parlamentari liguri sono stati incaricati da alcuni consiglieri comunali spezzini di verificare la fattibilità dell'internalizzazione a livello nazionale. Ma come già detto la gestione del sistema sanitario regionale è di competenza della Regione. Ci saremmo aspettati che l'assessore Viale avanzasse una proposta, non che rinviasse ad altri la questione. Basta scaricabile”.