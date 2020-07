Oss, bocciato emendamento Gagliardi (Cambiamo) per assorbimento in Asl5

La Spezia - E' stato quest'oggi bocciato l'emendamento portato avanti dall'onorevole Manuela Gagliardi (Cambiamo!), che aveva accolto l'input dei sindacati chiedendo con la sua iniziativa politica l'assorbimento in Asl 5 dei 158 Oss di Coopservice operati nella sanità spezzina. Com'è noto nelle scorse ore, non senza frizioni, è andato in scena un vivace dibattito in seguito alle sorti invece fauste dell'emendamento promosso dai parlamentari spezzini del centrosinistra che apre, per il destino degli Oss, a un concorso per soli titoli.