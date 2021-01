Oss, Rifondazione: "Riapertura bando con nuovi parametri e aumento assunzioni segnali positivi

La Spezia - Apprendo dalla stampa come in Commissione Regionale Sanità il Commissario di Alisa, dottor Quaglia, ha formalmente enunciato la possibilità di riapertura del bando con nuovi parametri, (in particolare quello del punteggio maggiore per i lavoratori provenienti da strutture pubbliche) e l'aumento delle assunzioni per gli Oss della Spezia, si tratta di affermazioni positive, sebbene ancora solo dichiarate, che vanno nella direzione da noi sempre sostenuta di una regolamentazione per tutti i 158 Oss della nostra Asl.



Ritengo che ciò sia il portato della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei sindacati, tutti, che mai si sono rassegnati ad accettare quanto deciso in precedenza, la cui attuazione avrebbe prodotto un grave vulnus sociale che la nostra Provincia non può permettersi.



Come sempre, saremo le sentinelle rosse e vigileremo sull'operato di Alisa e di Asl affinché nessuna lavoratrice e nessun lavoratore perda il proprio posto di lavoro.



Massimo Lombardi: Consigliere Comunale e Consigliere Provinciale di Spezia Bene Comune/Rifondazione Comunista



Jacopo Ricciardi: Segreteria Regionale di Rifondazione Comunista