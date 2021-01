Oss, Pd: "Non si capisce con quale logica la Regione abbia accelerato il bando"

La Spezia - "Stamani sotto la sede del Consiglio regionale a Genova si sono riunite le sigle sindacali assieme agli oss in protesta, chiedono che la Regione riapra il tavolo di concertazione, che fermi la procedura di concorso e riapra il confronto con le parti sociali. Il Partito Democratico della Spezia è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro territorio per garantire ai 158 dipendenti il posto di lavoro che già occupano, indispensabili come sono alla tenuta del Servizio sanitario pubblico della nostra provincia". Lo si legge nella nota diffusa dal Pd spezzino. "Non si capisce quale sia la logica, in periodo di pandemia, che ha portato la Regione ad accelerare la pubblicazione del bando. Abbiamo bisogno di garantire posti di lavoro, di certo non possiamo permetterci il rischio di perderne", concludono i Dem.