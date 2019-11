Oss, Michelucci interroga Viale. L'assessore: "Priorità è assicurare posto lavoro a chi non lo ha"

La Spezia - Ieri il consigliere regionale Juri Michelucci (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta regionale se verrà dato seguito, prima di bandire il concorso pubblico per gli operatori socio-sanitari, alle richieste di mobilità nel sistema sanitario regionale ligure. Il consigliere ha ricordato l’imminente pubblicazione del bando di concorso finalizzato all’assunzione degli operatori socio-sanitari nel sistema sanitario regionale ligure e che le Pubbliche Amministrazioni non hanno più l’obbligo, bensì la facoltà, di espletare la mobilità volontaria in maniera propedeutica rispetto ai concorsi.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato che il legislatore nazionale ha rimesso le decisioni sull’utilizzo o meno della mobilità volontaria alle pubbliche amministrazioni che devono motivare questa scelta bilanciando gli interessi in campo. «Nel caso specifico occorre dotare il sistema sanitario ligure di circa 500 unità OSS – ha aggiunto - tenendo presente la peculiarità della Asl5 in cui il servizio è assicurato da un contratto di esternalizzazione scaduto e non prorogabile. In questo caso c’è anche la legittima aspettativa di altri OSS che vorrebbero avvicinarsi al luogo di residenza. L’attuazione della procedura di mobilità – ha sottolineato - ridurrebbe lo spazio assunzionale occupabile attraverso il concorso, il bilanciamento degli interessi, dunque, deve avere riguardo per chi rischia il lavoro rispetto a chi ha un contratto a tempo indeterminato». Secondo l’assessore «occorre trovare il giusto equilibrio fra interessi che non vanno considerati contrapposti ma richiedono una valutazione

seria dando come priorità assicurare il posto di lavoro a chi non ce l’ha ancora».