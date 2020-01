Oss, Michelucci: "Silenzio surreale, serve concretezza"

La Spezia - "È passato più di un mese dalla riunione del tavolo regionale Oss, nella quale tutti i presenti si erano presi precisi impegni in favore delle 158 persone che rischiano il posto di lavoro. Italia Viva insieme ad altre forze politiche ha tradotto quegli impegni in iniziative in Consiglio regionale che si sono tradotte nella votazione della legge per la creazione di una società in House promossa dal sottoscritto e dal collega Battistini. Oggi ci chiediamo a che punto siamo? Cosa sta facendo la giunta Toti? Qual è il futuro degli Oss spezzini?". Lo scrive in una nota Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito democratico.

"È surreale - prosegue - che dopo tante settimane non ci siano stati più contatti con le forze sindacali e non si abbiano notizie in merito. Sono stati fatti passi in avanti che tuttavia ora occorre concretizzare in azioni per garantire il futuro dei 158 Oss spezzini. Chiedo alla giunta Toti di riconvocare, come promesso, il tavolo regionale per verificare la situazione e concludere una vicenda occupazionale importante per il nostro territorio. Infine aggiungo che siccome dal piano sanitario emerge la volontà di procedere a nuove assunzioni oss, sarà importante tenere in considerazione le esigenze di mobilità espresse da operatori spezzini oggi impiegati in altre Asl liguri".