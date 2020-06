Oss, Gagliardi (Cambiamo!): "Presentato un emendamento"

La Spezia - "La situazione di difficoltà che stanno attraversando, ormai da molto tempo, i 158 Oss di Coopservice impiegati in Asl5 è ben nota, per questo ho depositato un emendamento al decreto Rilancio, affinché una norma nazionale autorizzi l’azienda sanitaria a procedere all’internalizzazione del servizio, passaggio che diversamente è vietato. Lunedì 15 inizierà in commissione l’esame dei vari emendamenti presentati e segnalati, mi auguro che quello a favore degli operatori socio-sanitari spezzini venga discusso al più presto e votato da tutti i partiti che siedono al governo. Si tratta dell’unica soluzione possibile per mettere un punto a questa situazione che si è venuta a creare e garantirebbe stabilità a 158 famiglie, quindi mi auguro che venga approvato". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi sulla situazione lavorativa degli operatori socio-sanitari di Coopservice che operano in Asl5.