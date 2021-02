Oss, Centi e Natale replicano a Italia viva: "Il vostro modo di fare politica è riprovevole"

La Spezia - "Sì avete capito veramente male! In questi mesi di attività in consiglio abbiamo combattuto con forza perché fossero assunti medici, infermieri, tecnici e OSS. Abbiamo denunciato, sin dal primo giorno, alla Giunta Regionale una disparità di trattamento per la nostra Asl 5 per quanto riguarda il personale in organico, e lo abbiamo fatto in Aula, nelle commissioni e sulla stampa". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Davide Natale (Pd) e Roberto Centi (Lista Sansa), replicando all'intervento delle consigliere di Italia viva Federica Pecunia e Dina Nobili. "Abbiamo accolto con favore l’assunzione di 65 infermieri - proseguono -, il fatto di aver incrementato il numero degli OSS, per i quali abbiamo sempre richiesto almeno cento unità, e che saranno assunti medici. Inoltre ci è stato comunicato che anche la nostra rivendicazione di coprire i tanti posti vacanti di primariato e di coordinatori infermieristici sarà nei fatti soddisfatta. Tutte nostre battaglie che abbiamo fatto insieme. Sì perché noi abbiamo deciso di lavorare insieme per il nostro territorio. Delle battaglie di Italia Viva non abbiamo traccia. Anche la lettera che la Regione ha inviato al Governo (sapete quel Governo che il vostro partito ha fatto cadere) per riuscire a dare punteggi diversi per gli anni di lavoro nel pubblico è frutto di una nostra iniziativa. Il vostro modo di fare politica non ci appartiene e lo troviamo riprovevole. Fare passare notizie false, screditare senza motivo gli avversari politici e creare caos sono comportamenti che mai e poi mai noi faremo nostri".