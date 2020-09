Oss, Cenerini (FI): "Una presa in giro proporre di aggirare il concorso pubblico"

La Spezia - "Non è giusto per i propri interessi carpire la buona fede delle persone. Tanto manca una settimana al voto e poi chi s’è visto s’è visto". Lo afferma Fabio Cenerini, candidato alle regionali con Forza Italia, in merito alla vicenda dei 158 Oss di Coopservice che vorrebbero essere internalizzat in Asl. "Ci sono altre 400 oss che aspettano il concorso pubblico da anni e c’è anche chi ne ha vinto uno e non riesce a rientrare, pure da fuori regione, perché i posti sono occupati da lavoratori di una ditta privata. La strada maestra è fare il concorso in contemporanea alle altre Asl liguri e allo stesso tempo salvaguardare i posti di lavoro di Coopservices, ma bypassare il concorso, ormai è chiaro, è soltanto una perdita di tempo e una gran presa in giro!".