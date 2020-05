Oss, Biagi e Frascatore rispondono a Pecunia: "Chieda lumi al governo che ha aiutato a costruire"

La Spezia - "La consigliera Pecunia dà sfoggio di preparazione in materia di diritto costituzionale e procedure parlamentari, ma a quanto pare è lei a non aver superato l’esame questa volta. È senz’altro vero che, nel momento in cui viene deciso di porre la fiducia su un atto legislativo, esso viene votato così com’è, senza possibilità di modifiche. Peccato che quando la deputata Gagliardi ha depositato l’emendamento la fiducia sul dl Liquidità non fosse ancora stata annunciata. Va bene che per il centro-sinistra non compiamo un’azione giusta a prescindere, ma pretendere che siamo in grado predire il futuro ci sembra quantomeno surreale". Così i consiglieri di Cambiamo! Andrea Biagi e Marco Frascatore replicano alla consigliera di Italia Viva Federica Pecunia, riguardo alla stabilizzazione lavorativa dei 158 operatori socio-sanitari.

"Fa molto sorridere poi leggere che l’esponente di Italia Viva affermi: 'Sempre che governo e Ministero della Salute vogliano risolvere il problema' - aggiungono - Sta parlando dello stesso governo del quale il suo partito fa parte e che ha contribuito a creare? Pecunia sembra un po’ confusa: si rivolga piuttosto ai suoi colleghi a Roma, se davvero tiene a risolvere lo stallo in cui si trovano gli Oss di Coopservice".