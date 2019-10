Ospedale, Veschi (Mdp): "Sicurezza sismica e privatizzazione, servono certezze"

La Spezia - Giovanni Toti e Sonia Viale dicono che l'ospedale del Felettino si farà, con o senza Pessina, la ditta che ha vinto nel 2015 l' appalto per la costruzione del nuovo ospedale della Spezia.

Due domande: che garanzie ci sono per la sicurezza sismica ? IRE( società della Regione) ha bocciato la variante proprio finalizzata a rendere sicura la nuova struttura. La sicurezza sismica è sempre stata raccomandata dalla Provincia, che, infatti, a differenza della Regione, ha dato parere favorevole alla variante presentata da Pessina. Se non si fa assoluta chiarezza questa questione, si rischia l' abuso.

Non vogliamo un ospedale che rischi di crollare.



Se si dovesse fare una nuova gara, la Giunta Toti manterrebbe pubblico il nuovo ospedale?

La Giunta Biasotti (correva l’anno 2003) fece una gara, successivamente dichiarata illegittima, che prevedeva che il privato costruisse e anche gestisse la struttura sanitaria.

Toti, non più tardi di un paio di giorni fa, ha confermato questa nostra preoccupazione: non esclude la gestione privata.

No alla privatizzazione dell’ospedale!



Moreno Veschi, coordinatore provinciale Mdp Articolo 1