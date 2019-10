Ospedale, Toti: "Senza garanzie e ripresa rapida cantiere siamo pronti a riappaltare l'opera"

La Spezia - "Riceviamo da Ire, come verbalmente anticipato ieri nel Collegio di vigilanza, gli esiti che bocciano la variante presentata dalla Pessina Costruzioni. A questo punto è indispensabile che il cantiere riparta secondo quanto previsto dal progetto originario e che vengano ristabilite nell'immediato le garanzie previste dalla legge nei confronti della Pubblica amministrazione. Sul cantiere del Felettino si è avuta fin troppa pazienza. Se quel cantiere non tornerà alla piena operatività in tempi rapidi e se non verranno ristabilite le indispensabili garanzie per la pubblica amministrazione, chiederò a Ire, al Rup e a tutte le parti tecniche di prendere le opportune iniziative per risolvere il contratto, in modo da poter riappaltare l'opera e partire celermente con costruzione del nuovo ospedale". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al nuovo ospedale Felettino della Spezia.