Ospedale, Pd: "Concordato Pessina ci preoccupa, subito un tavolo". Battistini: "Tutelare progetto"

La Spezia - "La notizia secondo la quale l'azienda Pessina starebbe per presentare la domanda di concordata ci preoccupa molto, perché adesso non sappiamo davvero quale sarà la sorte dell'ospedale Felettino. A quanto si apprende dalla stampa sarebbe stato proprio il ritardo accumulato nel cantiere a determinare la crisi della Pessina. Purtroppo sono anni, più precisamente da quando è subentrata l'amministrazione regionale guidata da Toti, che intorno al Felettino aleggiano parecchie nubi. Oggi questa notizia ha il sapore del temporale". A parlare sono i consiglieri regionali del Pd ligure Juri Michelucci e Giovanni Lunardon.

"Adesso - continuano - serve un tavolo comune per ragionare del futuro della sanità spezzina, perché il Felettino è solo la punta dell'iceberg. Non bisogna infatti realizzare solo il nuovo ospedale, ma occorre anche garantire dignitosi servizi ai cittadini. Altrimenti si rischia una situazione di emergenza. E per congiurarla ormai è necessario un piano condiviso. Dopo un commissario ad Alisa, dopo un commissario in Asl 5, forse il commissariamento di cui abbiamo bisogno è quello dell'assessore. Fino a oggi la maggioranza regionale non ha fatto altro che perdere tempo e questo, come riporta il Sole 24 Ore, di fatto ha causato una perdita di fatturato annua probabilmente determinante nella decisione del concordato della ditta Pessina.

La giunta regionale ammetta i propri errori e avvii un tavolo condiviso sulla sanità spezzina e il Felettino perché è evidente che non è riuscita a risolvere criticità che oggi rischiano di avere pesanti ripercussioni sulla salute dei cittadini".



Preoccupazione anche da parte di Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune. Una nuova tegola si abbatte sul progetto del nuovo Ospedale del Felettino. "Pessina Costruzioni, l’azienda che nel 2015 si aggiudico’, non senza polemiche, l’appalto per la costruzione del nosocomio spezzino starebbe per depositare, secondo Il Sole 24 ore, la richiesta di concordato in bianco e, conseguentemente, nominare un Commissario - scrive in una nota - Una procedura che indica senza mezzi termini una situazione aziendale complessa ma che, soprattutto, portera’ a dover individuare quei cantieri che possano garantire adeguata redditivita’ per il proseguimento dell’attivita’ aziendale e, di conseguenza, privilegiarli operativamente rispetto agli altri".



"Difficile pensare che il cantiere del Felettino, con tutte le criticita’ e gli ostacoli che lo hanno contraddistinto fin dal suo avvio - continua Battistini -, possa rientrare tra questi, sembrando anzi essere una delle cause principali del mancato fatturato dell’azienda. Le valutazioni riportate dall’importante testata giornalistica lasciano pochi dubbi, “…il cantiere avviato tre anni fa, ha fino ad oggi generato 6 milioni di euro, rispetto a un valore complessivo di 120 milioni. Di fatto lo stallo ha causato una perdita di fatturato annua compresa tra i 30 e i 40 milioni…”. E’ evidente che le amministrazioni comunale della Spezia e regionale ligure debbano muoversi con rapidita’ e decisione, per tutelare un progetto di cui la provincia spezzina ha estremo bisogno e, soprattutto, per verificare se i dati riportati da Il sole 24 ore, in particolare i soli 6 milioni impegnati sul progetto, siano confermati".