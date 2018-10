Ospedale, Michelucci (Pd): "De Paoli sconcertante. Sanità rischia collasso"

La Spezia - “Le dichiarazioni di De Paoli sono sconcertanti. Durante tutte le commissioni sul tema Felettino che sono state fatte nessuno, né Asl né i tecnici di Ire, hanno mai detto che il progetto del Felettino non sia fattibile e che il luogo individuato sia un ostacolo per il progetto stesso. La verità, se mai, è che la maggioranza che governa questa regione, di cui lo stesso De Paoli fa parte, non è stata in grado di gestire questa situazione che è ormai in una fase di completo stallo. Hanno ereditato un progetto e le risorse per realizzarlo ma quel cantiere continua a procedere con tempi che, a detto degli stessi tecnici di Ire, a oggi, non consentono di individuare una data di fine lavori. Questa è la frase che ci siamo sentiti ripetere più volte nel corso della commissione". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito democratico.



"Ma De Paoli che evoca ristrutturazioni del Sant'Andrea - prosegue -, parla per caso in nome e per conto dell'assessore Viale che all'inaugurazione del Felettino accusò il Pd per aver concentrato troppe risorse su questo ospedale? Il Felettino si deve fare, ma i tempi di realizzazione slittano per cui Regione e Asl siano chiare sulle loro intenzioni e si attivino al più presto nei confronti della ditta Pessina, appaltatrice del cantiere e impongano un'accelerazione dei lavori e, parallelamente, elaborino un piano realistico di riorganizzazione del servizio sanitario spezzino. Come abbiamo più volte ribadito è urgente ripensare a un ruolo strategico del San Bartolomeo che può diventare il fulcro del sistema ospedaliero provinciale, in attesa dell'apertura del nuovo ospedale. Non si può attendere oltre. Il rischio di un collasso della sanità del nostro territorio è, purtroppo, sempre più concreto”.