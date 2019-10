Ospedale, Battistini: "Toti e Viale, la solita passerella"

La Spezia - Un sopralluogo del Presidente della Regione e dell’Assessore alla Sanita’ in ASL 5 e’ certamente un atto dovuto, viste le numerose criticita’ che la contraddistinguono e che la rendono, senza dubbio, la Cenerentola di un Sistema, quello ligure, il cui livello medio e’ gia’ molto basso, e non certo per colpa delle professionalità presenti.

Ci saremmo quindi aspettati che la visita fosse improntata alla verifica della situazione esistente, delle carenze di organico, dei problemi strutturali e organizzativi, della, ormai, epica, situazione del cantiere del Nuovo Felettino, desolatamente vuoto e fangoso.

Avremmo probabilmente applaudito a questo nuovo approccio concreto.

Ma la realta’ dei fatti e’, e rimane, la solita: quella dei vertici dell’Amministrazione Toti non e’ altro che la solita, stantia, triste passerella del potere.

Non e’ possibile definire diversamente cio’ che viene preparato, nei giorni precedenti, con l’unico, preciso intento di nascondere la polvere sotto il tappeto, di costruire un teatrino dorato ma assai poco aderente alla realtà.

I dipendenti precettati per essere al proprio posto di lavoro, manutenzioni straordinarie delle aree verdi dei presidi visitati, un triste richiamo a quelle pratiche gia’ viste, dove uomini e mezzi militari venivano fatti passare ripetutamente per apparire piu’ numerosi.

Ma i cittadini non hanno bisogno di questo! I cittadini spezzini hanno urgente necessita’ di un Nuovo ospedale, di presidi sanitari che eroghino i servizi necessari in tempi accettabili.

Questa e’ la sanita’ che vogliamo.

Sarebbe ora che, dopo 52 mesi di amministrazione, il Presidente Toti invertisse la rotta.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune/Linea Condivisa