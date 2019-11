Ospedale, Battistini: "Necessaria ristrutturazione servizi Asl5"

La Spezia - "Dopo 52 mesi di amministrazione e dopo l’emergenza del servizio sanitario di ASL5 la Giunta Toti si rende conto che e’ necessario intervenire. Bene, senza dubbio, e non possiamo che essere soddisfatti che molti degli obiettivi di questo Piano straordinario coincidano con le proposte che, in questi anni, abbiamo a piu’ riprese messo sul piatto, con analisi e valutazioni di impatto che avrebbero dovuto quantomeno suggerire di valutarle nel merito, anziche’ spacciarle, nella maggior parte dei casi come “prive di fattibilità” o, peggio, come strumentali a una volonta’ di allarmismo". Lo si legge in una nota diffusa da Francesco Battistini, consigliere regionale di Linea condivisa/Italia in Comune.



"Bene quindi, tra le altre proposte di questo Piano, il “polo della donna” che vorremmo vedere completato, oltre alla breast unit e al percorso di gravidanza, con la sua naturale conclusione, il parto, in una struttura che diventi, come la battezzammo a suo tempo, “La casa della mamma e del bambino” - continua battistini - .Un’operazione che contribuirebbe, considerata la posizione strategica del nosocomio Sarzanese, di frenare la fuga verso la Toscana delle partorienti e la possibilita’ di intercettare le gestanti della Lunigiana che, con la chiusura dei punti nascita di Pontremoli e Fivizzano, avrebbero un naturale approdo a ben piu’ rapido accesso rispetto alle strutture di Massa. Molto bene, anche in questo caso, e aggiungeremmo “finalmente!”, la volonta’ di potenziare il day hospital oncologico, con l’apertura delle nuove strutture predisposte e mai utilizzate, anche in questo caso a totale beneficio degli utenti, che avrebbero certamente minori disagi per questo tipo di cure estremamente invasive, ma anche per la stessa struttura del S. Andrea, pesantemente congestionata. Apprendiamo anche con soddisfazione, sempre su questo tema, la volonta’ di potenziare il reparto di Radiologia per adeguarlo alle esigenze di diagnostica e prevenzione che questa nuova mission di Polo oncologico, richiede. All’interno di questo piano di ristrutturazione dei servizi ospedalieri crediamo, inoltre, che sarebbe auspicabile il trasferimento del reparto di Geriatria presso il S. Andrea, per la sinergia che il reparto, viste le peculiarita’ dei suoi ospiti, ha con la traumatologia ortopedica. Sarebbe infatti auspicabile istituire un percorso sul femore e sulle fratture che contempli una attività di prevenzione efficace e che eviti, quanto più possibile, continui trasferimenti di pazienti tra nosocomi".



"Le tempistiche per l’Ospedale del Felettino - conclude Battistini -, dunque, considerata l’indefinibilita’, ci costringono a valutare una ristrutturazione organizzativa dei servizi e dei presidi di ASL5, incluso anche il S. Nicolo’ di Levanto, e sarebbe un grave errore farlo con una visione di brevissimo termine. Questo, tutto sommato, si e’ fatto in questi ultimi anni, nell’illusione, caduta solo da pochi giorni, che la scadenza di Novembre 2020 per la consegna del Nuovo Ospedale del Felettino, potesse essere rispettata. Come abbiamo fatto per tutta la durata del nostro mandato in Consiglio Regionale, saremo propositivi e, nel Consiglio straordinario dedicato alla situazione della Sanita’ nella nostra Regione, porteremo le nostre proposte, concrete e motivate, con la speranza che questa emergenza sia, finalmente, il motore per realizzarle".