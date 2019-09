Ospedale, Battistini: "Lo spettro di una pietra tombale sul progetto"

La Spezia - "Il cronoprogramma per il nuovo Ospedale del Felettino non e’ cambiato, quindi la data di consegna alla Citta’ e a tutti i cittadini e’ ancora confermata a Novembre 2020. Questo, in sostanza, cio’ che ci veniva risposto, anche con un certo fastidio, dall’Assessore regionale Sonia Viale a una nostra interrogazione sull’argomento solo poche settimane fa. Oggi, probabilmente, si consuma l’ultimo atto di una gestione scellerata di tutto il progetto Nuovo Felettino, con la pietra tombale alle residue speranze di vederlo nascere posta dal rifiuto di Ire, l’agenzia regionale che funge da stazione appaltante, di approvare la richiesta di variante proposta dalla ditta Pessina". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune.



"Un rifiuto - prosegue - che, sommato alla delicata situazione finanziaria dell’azienda, con una richiesta di concordato preventivo in bianco presentata al Tribunale di Milano, rende piu’ che probabile quello scenario che da molti mesi abbiamo ipotizzato, essendo tacciati di “pessimismo strumentale”, di “gufare”, di “creare allarmismi ingiustificati”: il Nuovo Ospedale del Felettino non si fara’! La fase esecutiva del progetto parte, dopo anni di paletti e difficolta’ superate a fatica, nel 2016, sotto l’amministrazione Toti".



"Al di la’ dei tentativi, spesso puerili e squinternati, con cui la stessa Amministrazione Toti, e l’Assessore Viale in primis, hanno cercato di scaricare le responsabilita’ del mancato avanzamento dei lavori ora sull’improvvisa e inopinata comparsa di una Cappelletta nel parco destinato al cantiere, ora sui tecnici, ora sulla burocrazia, ora sugli immancabili “quelli di prima”, restano alcuni dubbi le cui risposte non tarderanno ad arrivare. La linea politica di questa Amministrazione regionale, chiaramente indirizzata a una pesante privatizzazione della sanita’. L’approssimarsi delle Elezioni Regionali, e un Assessore alla sanita’ che, provenendo dal Ponente della Regione, potrebbe avere interesse a destinare, o promettere, risorse economiche a quella parte del territorio e dell’elettorato. Il fatto di aver realizzato, meglio tardi che mai, che le dimensioni e la struttura del Nuovo Ospedale del Felettino non avrebbero risposto adeguatamente, in autonomia, alle esigenze della provincia. Le prossime settimane ci diranno se le nostre ipotesi sono concrete e aderenti alla realta’ o se, alla fine, a Novembre 2020 i Cittadini della Provincia spezzina potranno finalmente assistere al taglio del nastro dell’agognato Nuovo Ospedale, finalmente pronto e utilizzabile. Indipendentemente da qualsiasi altra valutazione gioiremmo solo in questo secondo caso. Abbiamo depositato nelle scorse settimane, insieme ai colleghi del PD, una richiesta di una Commissione regionale dedicata e di un Consiglio Regionale straordinario, per discutere della situazione della sanita’ ligure che, in questi 4 anni di Amministrazione Toti ha, secondo noi, intrapreso una pericolosa caduta di cui, alla fine, sono i cittadini, soprattutto i piu’ deboli, a pagare le conseguenze. Noi non lo accettiamo!", conclude l'esponente della sinistra.