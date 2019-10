Orlando su slargo Escrivà: "Peracchini dimentica la separazione delle competenze tra Stato e Chiesa"

La Spezia - Dell'ormai famosa intitolazione dello slargo Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei e figura fortemente divisiva, si è scritto parecchio. Le opposizioni sono trasecolate di fronte alla volontà del sindaco Peracchini di portare fino in fondo la sua volontà e la Diocesi spezzina si è premurata di puntualizzare di non essere stata coinvolta se non per la cerrimonia ufficiale di intitolazione. Se ne tornerà a parlare a lungo anche nel prossimo consiglio comunale, in programma lunedì 4 novembre, ma intanto anche l'onorevole Andrea Orlando ha deciso di commentare la vicenda: "Anche condividendo l’opportunità della scelta, ci sarebbe da chiedersi se non ci siano altre lacune da colmare nella toponomastica spezzina: mancano luoghi che ricordino le vittime del terrorismo politico, della mafia e nell’ambito della stessa religiosità, personalità di grande rilievo come Giovanni Paolo II non trovano alcun riscontro. A me però ha particolarmente colpito la dichiarazione addotta a giustificazione della scelta, secondo la quale in proposito si sarebbe chiesto il parere alla curia, immagino per competenza. A chi chiedere lumi se si dovesse decidere di intitolare una strada a Gandhi? E quale tra molti partiti sorti dalla diaspora comunista per una piazza a Berlinguer? Ma così si potrebbe dire per Nenni e i socialisti o Sturzo e i democristiani. E per Neruda a quale università cilena? E nel caso di Kennedy a chi rivolgersi? A Washington? Potremmo proseguire con un certo ed economico divertimento o riconoscendo lo sprezzo del ridicolo di chi si è avventurato per questa improbabile giustificazione se la vicenda non avesse un risvolto serio".

Continua il vice-segretario del Pd: "La separazione tra competenze tra Stato e Chiesa è stata oggetto di una plurisecolare contesa risolta definendo precisi confini. Deve aver pensato a questo la Curia spezzina quando ha smentito di aver dato alcun parere in merito. Abbiamo un sindaco quanto meno incauto nella gestione delle notizie e un Vescovo saggio. Questa piccola storia ci dice questo".