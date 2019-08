Orlando pone le condizioni: "Se M5S esprime premier, Pd deve avere il vice"

La Spezia - Potrebbe davvero essere quella odierna la giornata decisiva per la risoluzione della crisi di governo, senza la necessità di passare di nuovo dalle urne. Al via il vertice decisivo tra M5S e Pd dopo gli allontanamenti di 24 ore fa e la faticosa ricucitura nel pomeriggio di ieri. Luigi Di Maio vuole fare il vicepremier e questo sembra essere il motivo per il quale le due forze politiche stanno facendo fatica a trovare un'intesa. Fra i diplomatici dell'intricata vicenda c'è anche il parlamentare spezzino Andrea Orlando che ha detto questa mattina: "Non esiste un problema Di Maio, ma un problema di struttura di governo. Se c’è un premier del Movimento 5 stelle è giusto che ci sia un vicepremier del Partito Democratico. Serve a fare comprendere che stiamo entrando in fase nuova. E questo riguarda anche il voto su Rousseau. Se il voto su Rousseau dovesse entrare in conflitto con la procedura prevista dalla Costituzione e incidere sulle decisioni del capo dello Stato sarebbe inaccettabile. Se si tratta di uno strumento di decisione interna e' un altro discorso".



E adesso c'è da attendere il trascorrere ldella giornata, alla fine della quale il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione e che sarà l'incarico a un premier politico, ormai scontato il nome di Giuseppe Conte, se durante i colloqui in corso tra Pd e 5S emergerà una intesa forte, oppure un premier di garanzia se l'intesa non ci fosse e si dovesse andare a elezioni anticipate. Il Pd questa mattina ha la direzione nazionale mentre nel pomeriggio Mattarella rivedrà i partiti nell'ultimo giorno di consultazioni.