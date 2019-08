Orlando e Paita: "Dialogo con M5s possibile a patto che..."

La Spezia - Europa, Costituzione, ambiente, migranti e diritti umani, “economia redistributiva“. Il tutto al fine di “evitare l’inasprimento della pressione fiscale”. Sono questi, in soldoni, i cinque punti con cui il Partito Democratico ha posto le condizioni per avviare il dialogo con il Movimento Cinque Stelle in vista di un possibile esecutivo che sia “di legislatura”. Emerge questo dalla direzione nazionale del Partito Democratico, tenutasi questa mattina a Roma dopo il lungo pomeriggio di ieri al Senato, le dimissioni del presidente del consiglio Conte e la decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di ritirare la sfiducia al termine della battaglia dialettica di Palazzo Madama. In caso contrario, Zingaretti giura che si lavorerà “a costruire un progetto di alternativa e rigenerazione dell’economia e della società italiana”. Un ordine del giorno che ha visto primi firmatari il segretario Nicola Zingaretti, il presidente Paolo Gentiloni, e i capigruppo al Senato, Andrea Marcucci e alla Camera, Graziano Delrio: "La direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, se ci sono le condizioni per dare vita a un governo di svolta, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per risolvere i problemi del Paese - questo il commento a caldo di Andrea Orlando, parlamentare spezzino e vice-segretario del Pd -. Affrontare la crisi economica e occupazionale, evitare l’aumento dell’Iva, difendere e consolidare la democrazia rappresentativa, rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa, scommettere sulla sostenibilità ambientale. Vedremo nelle prossime ore se ci sono le condizione perché questo avvenga, se non ci fossero affronteremo con determinazione e fiducia la via del voto e del confronto elettorale". Presente naturalmente anche la deputata spezzina Raffaella Paita: "Dopo la seduta del Senato di ieri, che ha visto la fine del governo gialloverde, questa mattina la direzione nazionale del Pd ha compiuto un passo importante approvando all’unanimità un documento che dà mandato a una delegazione composta dal segretario e dai capigruppo per verificare se ci sono le condizioni di far vita a un governo politico di legislatura. Sono state indicate con chiarezza il profilo internazionale, l’ancoraggio europeo e i principali indirizzi programmatici, chiedendo ovviamente elementi di profonda innovazione nell’azione di governo. Vorrei sottolineare il clima di unità e di fiducia".



Fin qui il Pd, ma non sono rimasti in silenzio gli altri partiti e movimenti anche se con evidenti differenze. La Spezia non ha parlamentari pentastellati e a parlare ci pensa Donatella Del Turco, capogruppo in consiglio comunale nel comune capoluogo. Si scaglia innanzitutto contro coloro i quali indicano le colpe dei Cinque Stelle: "A tutti quelli che giudicano e dicono che non abbiamo ottenuto nulla se non far accrescere i consensi di Salvini rispondo... vi piacerebbe esseri immondi che la storia fosse quella ma la storia è altro. E' tutto quello che in 14 mesi è stato fatto per il Paese, per gli italiani: testa bassa e lavoro consapevoli del viscido firmatario del contratto". Messaggio alla sinistra prima di dire qualcosa anche agli ormai ex soci di governo: "Ritengo in larga parte i leghisti più intelligenti del loro capitano". E ancora: "Eravamo soli brancolavamo nel buio pensando che dignità, coerenza e onestà fossero valori dimenticati ed invece ci siamo riscoperti in tanti, tantissimi. Cittadini nelle istituzioni violentate da personaggi sensibili solo al Dio denaro e al potere. Ecco, abbiamo tolto il denaro dando l'esempio. Perché non facciamo favori: il M5S da diritti per tutti e non ti chiede il voto in cambio... quel voto è la tua arma e chi fa politica se lo deve meritare. Le nostre battaglie sono quelle: acqua pubblica, mobilità sostenibile, ambiente pulito, connettività, sviluppo. Non c’è altro, i giochetti, gli intrallazzi... quelli sono tutti di quelli là. Ora sta agli italiani, perché non è un gioco ma il futuro di tutti noi. Ora non ci sono scuse: noi o tutti gli altri e, citando un grande uomo, noi siamo il Movimento 5 Stelle e non abbiamo paura".



E a destra come si sta? Bisogna capire quale destra, perché Salvini e i leghisti vivono un momento molto diverso sia da Berlusconi e Forza Italia, che da Toti e la sua nascente creatura che da Giorgia Meloni che invoca elezioni subito. In realtà a destra, diversamente rispetto a quanto accade dalla parte opposta, tutti sembrano, a parole, concordi per tornare alle urne quanto prima. La sensazione è che a destra ci sia una consapevolezza molto semplice: ch,e oggi o domani cambia poco, è più facile vincere le elezioni che perderle. Intanto Toti avanza i suoi commenti: "Partiamo da una buona notizia: il governo Conte finisce qui e dunque molti provvedimenti sbagliati finiscono con lui. Una riforma della giustizia discutibile, la famigerata valutazione costi-benefici del ministro Toninelli, il provvedimento che prevede la chiusura domenicale dei negozi, le nazionalizzazioni che costerebbero un patrimonio agli italiani e tanto altro ancora. Una cattiva notizia: il governo che potrebbe arrivare rischia di fare molto peggio. Io sono preoccupato e voi? Ora più che mai servirebbe cambiare passo". Anche Giacomo Giampedrone, spalla ormai storica di Toti in Liguria, è sulla stessa falsariga: "In questo surreale gioco parlamentare “a chi fa meno”, purché si rimanga ben saldi attaccati allo scranno, non mi convincerete mai che un eventuale, rabberciato governo giallorosso “dei perdenti” sia quello che serve al Paese per ripartire. Peggio mi sento! Non credete sia giunto il momento di cambiare davvero?". La Lega, che alla Spezia esprime due parlamentari come Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, è invece la più attendista: in silenzio il segretario provinciale, poche parole dagli altri big, se non qualche slogan e gli immancabili hashtag #iostoconsalvini. Ma la sensazione è quella di mettersi in silenzio ed attendere. Almeno per ora.