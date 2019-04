Orlando e Benifei: "Che fine ha fatto il nuovo ospedale? Regione e sindaco battano un colpo"

La Spezia - "Che fine ha fatto il progetto dell’ospedale del Felettino? Il silenzio della Regione sta diventando eloquente. Deve essere chiaro, però, che non c’è nessun piano B accettabile.

L’ospedale è un diritto conquistato da tutta la città, dagli spezzini di ogni orientamento politico. Il sindaco batta un colpo, non sia complice di questa inerzia. Chiederò al governo, con un’interrogazione, che i fondi già stanziati non siano spostati su altri progetti. Vogliamo chiarezza subito". L'onorevole del Pd Andrea Orlando lo scrive sul suo profilo Facebook, a un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione della variante al progetto che la ditta Pessina ha chiesto di valutare alla stazione appaltante.



Sulla stessa lunghezza d'onda l'europarlamentare Pd Brando Benifei, che si è candidato per un secondo mandato a Bruxelles: "Spezia ha diritto di sapere la verità sul nuovo ospedale del Felettino. Tra il rifiuto dell'assessore Viale di rispondere a domande esplicite sul tema, le dichiarazioni del consigliere De Paoli e l'assordante silenzio del sindaco Peracchini stiamo assistendo a un inaccettabile gioco delle tre carte consumato sulla pelle degli spezzini. Il nuovo ospedale, per il quale sono già state spese ingenti risorse pubbliche, non è questione che attiene alle diverse parti politiche ma un diritto di tutti i cittadini ad una sanità adeguata nonché una prospettiva garantita anche dal centrodestra che oggi governa Comune e Regione. Peracchini eserciti il suo ruolo e pretenda che Spezia abbia finalmente quell'ospedale moderno che attende da troppo tempo".