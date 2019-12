Orlando ai Murati Vivi: "Bonifica aree militari prioritaria, incontriamoci"

La Spezia - "L’importante risultato ottenuto in legge di bilancio è un’ottima notizia anche per Spezia. Dalle informazioni che ho chiesto al Ministero della Difesa risulta che il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (CETLI), svolge una azione di monitoraggio e bonifica sul sito dell’Arsenale della Spezia, e che proprio sull’Arsenale è stata realizzata una mappatura di tutto l’amianto presente e sono 15 i siti già interessati da interventi di bonifica". Così Andrea Orlando risponde all'associazione Murati Vivi di Marola: "Su alcuni siti è stata fatta la mappatura, su altri anche la caratterizzazione, mentre su sette siti la bonifica è stata già completata. In base alla programmazione che ha comunicato il Ministero della Difesa la bonifica dei rimanenti 8 siti verrà completata entro il 2023. Su questo specifico punto chiederò formalmente al Ministero della Difesa ulteriori informazioni sulle attività in corso e su come accelerare il loro completamento. Auspico infatti che gli ulteriori fondi a disposizione possano agevolare e velocizzare le bonifiche. Il pregio dell’emendamento approvato dal Parlamento e fortemente voluto dal Sottosegretario Giulio Calvisi, è l’istituzione di un fondo pluriennale su cui potranno convergere i fondi che la Difesa deve investire sulle bonifiche militari, parliamo di oltre 450 milioni fino al 2032, ma anche altri fondi: 46 milioni di euro parte de Green New Deal come previsto dall’emendamento alla legge di bilancio, possibili finanziamenti europei, etc. La bonifica delle aree e strutture militari spezzine deve essere considerato una delle priorità nazionali. Vorrei incontrarvi quanto per discutere dei prossimi passi da intraprendere per mantenere alta l’attenzione della Difesa su questo tema e garantire necessarie partecipazione e informazioni".