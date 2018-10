Orlando a Caratozzolo: "Non confuta le mie affermazioni e rinvia ad un argomento falso"

Il deputato Pd puntualizza: "La verità è proprio l'opposto: l’autorizzazione ambientale, dovuta per legge, alla centrale di Vallegrande ha posto condizioni tanto stringenti per Enel da indurre la società alla progressiva dismissione".

La Spezia - "Un consigliere comunale della maggioranza scrive che se io dico che nella commissione comunale dove si è parlato del monumento ai caduti dell’amianto senza arrivare a nessun risultato, si è prodotta una gazzarra, allora lui poi, dice a me, che io ho fatto stare qui l’Enel sino al 2029, quando ero ministro dell’ambiente. Cioè, lui non confuta le mie affermazioni ma rinvia ad un altro argomento. L’argomento però è falso". Presente ieri all'inaugurazione della sede spezzina della Fondazione Amendola a Migliarina, l'onorevole Andrea Orlando decide di rispondere alle parole di Massimo Baldino Caratozzolo (leggile qui): "L’autorizzazione ambientale, dovuta per legge alla centrale di Vallegrande ha posto condizioni tanto stringenti per Enel da indurre la società alla progressiva dismissione. Quindi è vero il contrario, da ministro ho aperto la via al superamento del carbone. Quello che ho capito, invece, dal suo lungo e tortuoso comunicato è che il monumento non si farà, con buona pace dell’associazione che lo propone. Peccato".