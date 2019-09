Orlando: "Peracchini stava zitto con governo precedente". Sindaco: "Esperto di polemiche"

La Spezia - Stamani il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, attraverso una nota, ha detto la sua sul Governo Conte bis, con particolare attenzione a quei ministeri strategici per i grandi temi spezzini: Enel, aree della Marina Militare, infrastrutture. Lo sprone peracchiniano ha trovato spazino, in breve, anche sulla pagina istituzionale del primo cittadino del capoluogo. Tra i tanti commenti ricevuti, quello dell'esponente Dem spezzino Andrea Orlando, ex ministro, oggi vice segretario del Pd reduce dalla rinuncia a nuovi incarichi ministeriali per andare incontro alle esigenze di rinnovamento poste alla base del sodalizio tra Partito democratico e Movimento cinque stelle in ottica nuovo governo.



“Sono sicuro che porre temi così delicati per la città con un post su Facebook è il modo migliore per ottenere risultati – ha ironizzato l'ex Guardasigilli -. Per la verità non ne ricordo di analoghi con il governo precedente. Già che c’era poteva girare un video su una delle spiagge del nostro golfo e lanciare da là questa sorta di ultimatum. Le istituzioni dovrebbero rispettarsi tra loro. Ps: nelle foto avrebbe dovuto aggiungere Toti”. E Peracchini, nonostante la salda e mai celata fede cattolica, non ha posto l'altra guancia: “Andrea Orlando se per una volta vuoi dare una mano alla nostra città te ne saranno grati tutti – ha replicato all'esponente del centrosinistra -. Ho scritto una lettera ad ogni Ministro con spirito costruttivo e di collaborazione istituzionale. Se preferisci fare polemiche te le lascio fare serenamente perché sicuramente in quelle hai più esperienza di me. Ti ringrazio anticipatamente per quanto vorrai fare”.