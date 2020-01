La Spezia - "Ho avuto interlocuzioni sia con il Mise che con l’Enel in questi mesi, ne darò conto nel dettaglio quando avranno prodotto dei risultati. È per questo che dico che la proposta fatta da Enel ed evidentemente condivisa dal Comune della Spezia è inaccettabile sotto tutti i punti di vista". Andrea Orlando risponde al sindaco che lui stesso aveva tirato in ballo due giorni fa sul tema del futuro di Vallegrande. Un botta e risposta che si arricchisce di un nuovo affondo da parte del vice-segretario nazionale del Pd nei confronti di Pierluigi Peracchini: "L’unico incontro che non riesco ad avere è quello pubblico con il nostro sindaco. Penso di sapere il perché: nel faccia a faccia è impossibile carte alla mano sostenere cose non vere (“Orlando ha autorizzato l’Enel a bruciare il carbone”) e manipolazioni storiche(“la sinistra ha autorizzato la costruzione della centrale”). Attendo comunque fiducioso".