Orlando, Paita e gli altri all'assemblea nazionale del Pd

La Spezia - Per il Pd si sta avvicinando l’appuntamento decisivo dell’Assemblea nazionale. E' fissato per oggi infatti il fatidico momento di discussione nelle stanze dell’hotel Ergife di Roma dove si deciderà un buon pezzo del futuro del partito. Un passaggio, anche secondo il segretario reggente Maurizo Martina, molto importante per il Pd. Un Martina che in questi giorni ha richiamato tutti al dovere di fornire agli italiani un'alternativa subito, senza ulteriori divisioni nel partito. Un'Assemblea che dovrà sopratutto parlare al Paese, "indicando una prospettiva e chiamando a raccolta tante energie che non intendono rassegnarsi e aspettano che qualcuno le mobiliti, le impegni, le coinvolga". Sette gli spezzini presenti, in quanto facenti parte dell'organismo: Federico Barli, Brando Benifei, Massimo Caleo, Alessio Cavarra, Raffaella Paita, Federica Pecunia e il ministro uscente Andrea Orlando.