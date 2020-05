Orlando: "La Spezia Bulgaria del totismo". Peracchini: "Vergognoso"

La Spezia - Ennesimo duro scontro tra il deputato e vicesegretario nazionale del Pd, Andrea Orlando, e il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Tutto ha preso le mosse dalla lettera inviata da una settantina di sindaci liguri al presidente Giovanni Toti per chiedere di non emettere nuove ordinanze regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, per limitare la confusione con le normative nazionali e in considerazione dei numeri dei nuovi contagi liguri, percentualmente più elevati che nel resto d'Italia (leggi qui). Una lettera che non è stata firmata dal primo cittadino spezzino.



"Al tempo dell’Unione Sovietica i Paesi dell’est avevano gradi diversi di fedeltà. Il Paese più ottusamente allineato alla volontà di Mosca era considerato per eccellenza la Bulgaria. I leader dei paesi del patto di Varsavia talvolta si dissociavano rispetto a scelte che in qualche modo ritenevano opinabili e che pensavano potessero danneggiare le loro nazioni. I bulgari no. Obbedivano ciecamente. All’indomani dell’ordinanza della Regione Liguria che mira ad anticipare e ad allargare le maglie del Dpcm emanato dal governo - ha scritto su Facebook l'ex ministro Orlando -, molti sindaci del centrodestra si sono rifiutati di allinearsi alle indicazioni del governatore ligure. È proprio di oggi, infatti, la notizia della lettera firmata in modo trasversale da molti amministratori che in sostanza chiede a Toti di evitare di aggiungere confusione alla confusione prodotta dal virus. Manca la firma del primo cittadino spezzino che anzi si è affrettato, sin dalle prime ore di vigenza, a dar corso alle discutibili indicazioni regionali. Spezia è dunque la Bulgaria del totismo. Quando il presidentissimo premierà i suoi fedelissimi non mancherà di ricordarlo e li premierà certamente. Immaginiamo già la cerimonia con tanto di entrata a cavallo in Piazza Europa.

Non si capisce, invece, quale sia il beneficio per i cittadini di questa cieca obbedienza".



Immediata la replica del sindaco Peracchini. "Non è compito dell’onorevole Orlando occuparsi di ordinanze, ma sarebbe invece gradito che incalzasse il governo che sostiene con il suo partito a distribuire agli italiani mascherine protettive gratuite degne di tal nome, che onorasse il primo maggio facendo pervenire in tempo utile la cassa integrazione a tutti i lavoratori e che spiegasse alle famiglie come è possibile vivere con 600 euro erogati in tre mesi per far fronte a una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Ordinanze molto simili, se non uguali, sono state emanate da presidenti di Regione di centrodestra e centrosinistra in tutta Italia, ma ovviamente l’onorevole Orlando costruisce una polemica esclusivamente ligure con la chiara e solita logica strumentale. Qualora non lo sapesse - ha risposto il sindaco - gli ricordo che tutti i sindaci hanno piena facoltà di emanare ordinanze maggiormente restrittive qualora lo ritenessero opportuno e rivendico la mia libertà nel prendere decisioni nell’esclusivo interesse dei miei cittadini. Concludo con una riflessione amara: spingersi in audaci paragoni con la Bulgaria comunista in un momento storico senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana in cui gli italiani conoscono i loro gradi di libertà personale da conferenze stampe della domenica notte del premier che Orlando, come tutto il centrosinistra, sostiene, è a dir poco paradossale e francamente vergognoso".

A sostegno del sindaco si è mosso anche il gruppo consiliare di Cambiamo, il partito fondato dal presidente Toti: "L'onorevole Orlando fa sfoggio di cultura storica citando quanto accadeva durante il periodo dell'Unione sovietica. Argomento sul quale è senza dubbio molto preparato, peccato che pecchi sull'attualità, quella più stringente. Alcuni sindaci hanno disconosciuto la propria firma sul documento, quindi la sua validità è del tutto opinabile a questo punto. Suggeriamo al vice segretario del Pd di non avventurarsi in rocamboleschi, quanto deplorevoli ragionamenti. Come il paragone fra La Spezia e la Bulgaria dell'epoca sovietica, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui le libertà personali vengono limitate, seppur per contenere l'espansione dell'epidemia di Covid-19, senza adeguato confronto con le opposizioni e il Parlamento".



A chiudere (forse) la vicenda c'è il post con cui Orlando commenta la risposta del sindaco alle 19.49: "Peracchinov l’ha presa bene. Farebbe però meglio a raccontare del numero di domande che sta arrivando in Comune di gente che non sa più che pesci prendere, tra un’ordinanza e l’altra".