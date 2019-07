Orlando: "L'Aia del 2013 ha posto limiti che hanno spinto Enel ad abbandonare il carbone"

La Spezia - "Informo il signor Daniele Albano, che afferma che "il Partito democratico è stato a tutti i livelli la esiziale controparte della battaglia condotta dagli spezzini impegnati a chiedere la dismissione della centrale", che è stato proprio il Pd a compiere tutti i passi che stanno portando all’abbandono del carbone. In particolare, l’Aia del 2013 ha fissato i limiti che hanno indotto Enel a diminuire l’utilizzo del carbone e poi a programmare la chiusura nel 2021". L'onorevole Andrea Orlando, ex ministro dell'Ambiente, replica così alla nota stampa del portavoce del comitato Piano di Pitelli, che lo aveva attaccato nell'ambito del dibattito sul futuro della centrale e dell'area Enel.



"Se l'Aia non fosse stata rilasciata quando io ero ministro, sarebbe successo quello che è successo con i miei predecessori al ministero: senza l Aia l’Enel non avrebbe certo chiuso, ma sarebbe andata avanti a bruciare carbone in deroga, come è stato purtroppo per lunghi anni. Infatti l’esercizio della centrale era già stato disposto dal ministero dello Sviluppo economico e su quello, come ministro dell’Ambiente, non avevo alcuna possibilità di tornare. Lo informo inoltre che ho inviato ai miei legali le sue dichiarazioni per le opportune valutazioni, in linea con la battaglia alle fake news che mi vede in prima fila con il mio partito, il Partito democratico", conclude Orlando.