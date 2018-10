Orlando: "Il ricordo delle vittime dell'amianto non può trasformarsi in una gazzarra da cortile"

La Spezia - "Ho letto sulla stampa locale di un’avvilente discussione svoltasi in una commissione consiliare comunale.

Si è discusso se fare o no un monumento per le vittime dell’amianto.

L’articolo diceva che il progetto,presentato dall’associazione che rappresenta le vittime, era stato già bocciato tre volte dalla commissione tecnica competente.

L’assessore al ramo ha detto che, piantina alla mano, non c’è un posto in città per la scultura che ricorda questi caduti.

L’affermazione mi pare inverosimile. A meno che non sia stata una pietosa bugia per coprire un giudizio estetico sull’opera". Lo afferma il deputato Pd Andrea Orlando, commentando quanto accaduto l'altro ieri in commissione comunale (leggi qui).



"In questo caso, mi chiedo se non fosse il caso di affermare, comunque, solennemente ed in modo unitario che il Comune si assume l’impegno di ricordare le vittime di questa piaga.

Mi chiedo, infatti, cosa può provare chi ha perso un proprio congiunto per questa causa, leggendo che da una discussione sull’opportunità di ricordare questo dramma si è passati ad un dibattito sull’arredo urbano. L’amianto nella nostra città - prosegue Orlando - è stato un capitolo drammatico. In troppi ci hanno lasciato tra sofferenze atroci, in troppi ancora oggi pagano gli effetti del famigerato minerale.

Ricordare questo aspetto, io credo, sia giusto, non solo per ricordare chi non c’è più ma anche per mostrare l’altra faccia di uno sviluppo che spesso non ha saputo rispettare la natura e l’uomo.

Non credo ci voglia una spiccata sensibilità per capire che non si può trasformare un tema come questo in una gazzarra da cortile".