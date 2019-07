Orlando: "Fascisti diffamatori, glielo spiegherà un giudice"

La Spezia - "I fascisti di Forza Nuova fingono di non capire che affiggere volantini che accostano un partito ad una vicenda criminale, peraltro raccontata in modo assolutamente distorto, è un’attività diffamatoria che lede l’onorabilità di centinaia di miglia di militanti ed iscritti. Qualche giudice glielo spiegherà". Così l'esponente Pd spezzino Andrea Orlando, vice segretario nazionale Dem e già ministro di Ambiente e Giustizia. Parole che fanno riferimento al blitz con il quale Forza Nuova ha preso di mira le sedi del Partito democratico, anche alla Spezia. "Di distorto, caro on. Andrea Orlando - la risposta del movimento neofascista -, vi è solo la vostra cocciuta volontà di insabbiare una vicenda dalle mille sfaccettature inquietanti e tragiche. Vi scandalizzate di sagome e di volantini, urlate di azioni squadriste, intimidatorie etc etc. ma nessuno di voi che condanni politicamente ed ideologicamente chi si trova parte attiva di tali terribili nefandezze nei confronti di bambini e famiglie ignare".