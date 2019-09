Orlando: "Dipenderà da noi affrontare le contraddizioni". Toti: "La democrazia è altra cosa"

La Spezia - I ministri del cosiddetto governo Conte bis hanno giurato e stasera il primo Consiglio dei Ministri si riunirà per nominare Paolo Gentiloni a commissario Ue, ma intanto anche nella provincia spezzina non sono tardate le reazioni. Fra chi si ritrova al governo ed era all'opposizione, chi all'opposizione dopo 15 mesi in plancia, partendo da punti di partenza opposti. Non può che essere Andrea Orlando, tessitore della faticosa trattativa con il Movimento Cinque Stelle (dentro c'è anche Leu, con Roberto Speranza alla sanità), il primo della lista dei commenti 'pro'. Il vice-segretario del Pd ha rinunciato un ministero, per lavorare sui territori, conscio che questa opportunità di governo non risolve in un sol botto i problemi del partito, soprattutto quella distanza siderale che si è venuta a creare negli anni con le periferie novecentesche. Un tema che l'ex guardasigilli ha sottolineato molto spesso, anche quando il capo politico era Matteo Renzi e mieteva consensi: "Auguro ai componenti del nuovo governo buon lavoro - dice Orlando -. Parte il governo, si apre una pagina nuova. È un governo di profondo rinnovamento, che ha le competenze e le capacità per affrontare la piaga più profonda del nostro Paese: la diseguaglianza". Ridurre la distanza tra Nord e Sud, rimettere in moto la crescita, vincere la sfida della sostenibilità, ma soprattutto, ricollocare l’Italia là dove deve stare, al centro del processo di costruzione europea, sono i punti sottolineati da Orlando: "Si può chiudere così una stagione segnata dall’odio e dall’intolleranza. Tra i ministri ci sono molti dirigenti che ho visto crescere e con i quali ho lavorato, ci sono persone che ho conosciuto e apprezzato in queste giornate difficili. Non nascondo le difficoltà e le contraddizioni, dipenderà da tutti noi saperle affrontare e superare. È stato per me un onore contribuire alla risoluzione di una crisi tanto drammatica per il Paese, causata dall’irresponsabilità e dalla demagogia". Molto più stringato il commento di Raffaella Paita, onorevole in quota renziana, che spesso si è trovata distante dal collega e concittadino in questi anni di trasformazioni velocissime, anche in seno alla politica: "Buon lavoro al nuovo governo e a tutti i ministri, buon lavoro alla squadra del Partito Democratico e un grande in bocca al lupo al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini". Guerini che da queste latitudini, terremo d'occhio più di altri, vista la delega affidatagli e la necessità di riprendere un dialogo sulle aree arsenalizie e in generale sulle proprietà della Difesa nella nostra provincia, praticamente mai intrapreso dal suo predecessore. Dal Parlamento europeo non manca il contributo di Brando Benifei, di recente nominato capodelegazione Pd fra Bruxelles e Strasburgo: "Cambio di direzione rispetto all’ultimo anno, in cui il Paese ha fatto molti passi indietro. Serve ridare centralità all’Italia in Europa".



La componente pentastellata spezzina, espressa nelle consigliere Donatella Del Turco e Jessica De Muro, si è mostrata aperta ad un governo del Pd fin dalle prime battute, mentre Leu, terza gamba del nuovo sodalizio esecutivo, ha in Moreno Veschi il suo coordinatore provinciale: "L' accordo M5s PD e Leu era meglio farlo dopo le elezioni politiche del 2018. Sono stati 14 mesi drammatici e negativi e il nuovo governo è nato senza che si lavorasse per preparalo in questi mesi. Colpa di Renzi perché Martina, segretario provvisorio, aveva già avviato l' accordo con Di Maio. Nonostante tutto questo mi sembra che si sia formato il governo più a sinistra della storia della Repubblica. La mia valutazione così ottimistica è anche una reazione ai malpancisti di sinistra che iniziano a pontificare e che fanno ironia su Roberto Speranza, un giovane, che ha dimostrato di essere uno che prima mette le posizioni politiche davanti a quelle personali. Fiduciosi ma anche in allerta: Di Maio e Franceschini vanno seguiti bene sono troppo legati al potere. Gentiloni per me non va bene nella Commissione europea, non è un combattente di sinistra, quello che sarebbe necessario in Europa. Ma dobbiamo, oltre le nostre valutazioni personali opinabili, dare al governo un sostegno nel paese , perché la destra è forte e ora va battuta anche nel Paese".



Dall'altra parte della barricata ben altri toni, comprensibilmente. Mentre Edoardo Rixi, che non sarà più sottosegretario ai trasporti, ha spiegato che la Lega non candiderà Giovanni Toti alla presidenza della Regione Liguria ma lo sosterrà nella coalizione contrariamente a Forza Italia che con Mulè ha già detto di rimanere fuori (ma ci sono tanti mesi davanti), è proprio il presidente ligure, che ha appena fondato il suo partito Cambiamo, a ironizzare sia sul metodo di voto pentastellato sia sulla natura di un governo, nato lontano dalle urne: "Rousseau ha detto sì al Governo col Pd, come si cambia... idea per non morire. L’unica notizia vera è che per “votare” in Italia bisogna iscriversi al Movimento 5 Stelle. Cinquantamila grillini valgono più di milioni di elettori. La mia idea di democrazia è diversa e fa andare a governare chi ha vinto le elezioni e non chi le ha perse clamorosamente come il Pd. C’è qualcosa che non va, non credete? Noi invece non cambiamo idea, ma vogliamo cambiare l’Italia". Sulla stessa falsariga la fedelissima Manuela Gagliardi, uscita anch'essa da Forza Italia, per seguire un nuovo percorso politico proprio con Toti: "La nuova squadra del Governo giallorosso è ai nastri di partenza e le preoccupazioni aumentano. Pensate che Di Maio ha fatto talmente bene allo Sviluppo Economico che lo hanno promosso agli Esteri, così ora ce lo invidierà tutto il mondo. Bonafede poi è più di un anno che lavora alla fantomatica riforma della giustizia penale (con tintinnio di manette incluso) e lo lasciano ancora un po’ lì così magari partorisce. Sapete quale è l’unica vera good news? Ci siamo liberati del Ministro “NO Infrastrutture” Toninelli!". Così invece l'assessore Giacomo Giampedrone che lancia il guanto di sfida: "Buon governo giallorosso a voi che lo avete fortemente voluto, con il collante indegno di un Paese normale, che vi unisce indissolubilmente, della salvaguardia della poltrona. Poi fra qualche mese ci risentiamo". E la Lega? Non molte parole se non per "caricare" la festa che si terrà a Sarzanello, e la sensazione che il Carroccio, anche alla Spezia e Sarzana, stia preparando una nuova stagione sulle barricate, per arrivare al voto quanto prima: "Dopo giornate intere di lavoro siamo quasi pronti - parole dell'onorevole Lorenzo Viviani -. Non ci arrendiamo al poltronificio targato Pd-M5S. Potranno ritardare il cambiamento, ma non potranno sfuggire all’infinito al volere del popolo, perché noi non molliamo di un centimetro".