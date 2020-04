Orlando: "Contributo straordinario al personale sanitario, condivido scelta di Toti"

La Spezia - "Il Presidente della mia regione, la regione Liguria, ha sostenuto posizioni e compiuto scelte in queste settimane che non condivido. Su questo mi esprimerò nei prossimi giorni. Oggi però voglio dire che condivido la scelta di impegnare una parte delle risorse regionali per un compenso straordinario al personale sanitario. Mi auguro che questa decisione sia un primo segnale e preluda ad una riconsiderazione delle politiche di riduzione della sanità pubblica in Liguria". Così Andrea Orlando, vice-segretario del Partito Democratico sulla propria pagina Facebook a proposito della decisione del presidente regionale Giovanni Toti a proposito del plus di 1000 euro per il personale impegnato nell'emergenza coronavirus.