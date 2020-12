Orlando, Benifei e Natale incontrano Silvestri. Inizia il tour del territorio

La Spezia - L'altra mattina l’onorevole Orlando, il parlamentare europeo Benifei e il consigliere regionale Natale si sono incontrati con il sindaco di Luni Alessandro Silvestri e la sua Giunta per dare l'avvio ufficiale alla costruzione del progetto "Un Piano Regolatore della transizione: insieme per il nostro territorio".



“È stato il primo appuntamento di un percorso che abbiamo simbolicamente voluto far partire dal lembo più estremo di Liguria, il Comune di Luni, e che proseguirà nei prossimi giorni coinvolgendo tutte le amministrazioni locali della nostra Provincia. Siamo convinti che il nostro territorio debba essere protagonista di una progettualità coordinata, moderna e di transizione, che consenta ai Comuni di intercettare parte dei fondi comunitari del Next Generation EU per realizzare iniziative innovative determinanti per l’intera comunità locale”, ha dichiarato Orlando.

“I vari territori devono fare sinergia - prosegue Benifei - per la presentazione di un grande progetto di area vasta, che veda protagonisti i comuni della nostra provincia, capace di intercettare risorse comunitarie per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

“Noi siamo a disposizione e vogliamo, con la nostra presenza in tutti i Comuni, manifestare la nostra piena disponibilità a sostenere i progetti che le varie amministrazioni metteranno in campo” concludono Orlando, Benifei e Natale.

“Ringrazio, anche a nome della Giunta, Orlando, Benifei e Natale per averci scelto come trappa iniziale del loro percorso di confronto con le Amministrazioni Comunali della nostra Provincia. Li ringrazio per la loro disponibilità e per gli spunti su cui da subito siamo impegnati a lavorare”, ha dichiarato il sindaco Silvestri.



L’occasione è stata utile anche per affrontare altre problematiche amministrative e per confrontarsi sulle difficoltà che la comunità sta attraversando in questo momento veramente difficile.

Nei prossimi giorni saranno fissati i nuovi incontri che, come ricordato, vedranno protagonisti tutte le Amministrazioni Comunali della provincia.