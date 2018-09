Orlando: “Base del Pd cambiata, io socialista, non liberale”

L’ex guardasigilli all’Allende: “Abbiamo solo pensato a metter insieme iscritti, tessere ma non gli abbiamo chiesto come stavano cambiando le loro vite”.

La Spezia - “Possiamo ripartire se si affrontano le ragioni delle ostilità nei nostri confronti che avviene dentro e fuori dai social network perché facendo finita di niente non si va da nessuna parte. Continuando a dire che noi abbiamo capito e gli altri no, perderemo ulteriormente contatto con la gente”. Intervistato da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, Andrea Orlando torna a parlare alla Spezia nell’ambito di uno degli eventi promossi dall’associazione Dems. Un centro Allende soldout, anche un po’ a sorpresa considerando il periodo non proprio favorevole alle sinistre in tutto lo stivale, accoglie il ritorno a casa dell’ex guardasigilli, oggi deputato d’opposizione. Il giornalista, volto noto di La7, inizia con una considerazione generale e una bacchettata bipartisan, diagnosticando l’inadeguatezza di entrambe le parti, quella del governo che oggi rappresenta il paese, ma anche quella di un’opposizione incapace di fare... l’opposizione. “Siamo in una condizione rivoluzionaria - inizia così Orlando - e non per forza questo termine ha una connotazione positiva. Lenin diceva che c’è una rivoluzione quando le classi dirigenti non possono governare come governavano prima e le classi subalterne non accettano più come erano governate. Siamo in questa fase, la fase in cui i partiti come sono stati concepiti fino ad oggi, non hanno più senso: compreso il Pd. Sta cambiando rapidissimamente tutto e questo cambiamento deve essere interpretato. La società aperta, quella della democrazia liberale rischia di essere travolta da fenomeni alimentati da diseguaglianza e paura. Le persone sono spiazzate non solo perché le condizioni economiche sono peggiorate”.



Capri espiatori chiari, senso di protezione, fermezza nelle parole a destra mentre a sinistra si è continuato a dire che tutto andava bene così. Non è difficile intuire la stoccata verso il positivismo di Renzi. Orlando fa questo distinguo anche per spiegare la migrazione di tanti voti da una parte all’altra: “Avere molti amici su Facebook non significa avere una buona relazione sociale. Viaggiare non vuole dire per forza acculturarsi; e poi è sparito il ceto medio italiano che spesso votava i partiti di centro. La globalizzazione? Per anni, soprattutto a sinistra, si è detto che la politica doveva soltanto togliere gli ostacoli al mercato: non mi sembra che le cose siano andate meglio. Magari questi percorsi dovevano essere guidati invece di lasciare tutto in mano al mercato... e se la gente ha paura non basta dire di non avere paura. Ecco perché bisogna ripartire da un forte sentimento autocritico non cavandosela analizzando soltanto gli ultimi due-tre anni. Tutti quanti hanno pensato che Clinton e Blair fossero dei giganti della politica, il problema è che molti hanno continuato a pensarlo anche davanti all’evidenza”. Orlando entra più nello specifico nel cuore del suo pensiero: sono queste le parole in cui prende le distanze dall’altra parte del Pd, quella renziana: “Bisogna riprendere un punto di vista critico nei confronti del capitalismo: quello odierno peraltro è un capitalismo di natura prettamente finanziaria. Abbiamo da tempo problemi con chi non è garantito, a partire dai giovani. Berlusconi fu votato dai poveri, non dimentichiamolo. E diciamo di più: che spesso a sinistra si è votato per tradizione perché il padre sindacalista convinceva il figlio. Oggi è il figlio a convincere il padre a votare Cinque Stelle. Alle ultime elezioni in ogni caso non abbiamo preso nemmeno i voti dei garantiti”.



La “rottura sociale”, altro tema. “Oggi è più difficile spiegare che l’immigrato non è un tuo nemico perché io non sono più un tuo amico. Non ti rappresento più. La verità è che quando la sinistra rappresentava una parte di società aveva una sua forza identitaria, quando ha deciso di rappresentare tutti è caduto il castello. Abbiamo fatto finta che il conflitto non ci fosse più e ci ha pensato la destra a coglierlo e a cavalcarlo. Se tu non indichi le cause del malessere, poi lo fanno gli altri. E allora? Allora non basta consigliare di imparare l’inglese, o fare i master, anche perché in Italia se non sei figlio di qualcuno il posto di lavoro non lo trovi comunque”. Basterà un congresso? Labate pone anche una questione di rottura sentimentale: “Ci sono state anche delle politiche di ridistribuzione ma non basta quello che fai al governo ma anche quello che fai nella società. Prendete le tornate amministrative: nessuno vota per come si governa sennò la Raggi sarebbe andata a casa dopo quindici giorni, sennò a Spezia o a Torino le elezioni sarebbero andate diversamente. Vedete in questo momento il voto non è mai amministrativo ma politico. E’ il problema dell’immedesimazione: e quindi ogni volta che posso io ti voto contro. Dal referendum è stata una escalation e non è che chi non ti vota è un imbecille. E allora? Bisogna tornare ai capisaldi di partenza, provando a capire quali sono i meccanismi che stanno cambiando. Abbiamo solo pensato a metter insieme iscritti, tessere ma non gli abbiamo chiesto come stavano cambiando le loro vite. Dobbiamo ripartire proprio da chi si è allontanato di più, aderendo ad impostazioni sbagliate. Il congresso è un passaggio necessario ma non sufficiente: si deve chiudere un ciclo culturale che ha radici negli anni 80 ma non sarà solo quello. Si è perso molto tempo e noi dobbiamo lavorare dentro e fuori, ragionando sulla costituente della sinistra che non dovrà rimettere insieme tutti i partitini ma guardare alle forze che ci sono nella società. Se non facciamo entrambe le cose rischiamo di non trovare più nessuno ad aspettarci”.



Poche campagne concrete da portar avanti con chi magari non la pensa totalmente come noi. Orlando prova a mettere sul tavolo alcuni possibili punti di partenza: “Penso ad una battaglia per il diritto alla casa, una battaglia contro la povertà stessa senza lasciarla in mano a Di Maio che la abolisce per decreto; oppure una battaglia contro il decreto Pillon che ci fa tornare indietro di quarant’anni. Va fatta una scelta di campo, a me non interessa essere il partito delle ztl perché quella non è la sinistra ma d’altra parte all’interno del Pd c’è chi pensa che sia sorpassata la distinzione tra sinistra e destra. Io credo che dovremo cancellare l’idea che se uno è povero è colpa sua. La sinistra non può dire quello ma una cosa è certa: la base del Pd è cambiata molto e ho idee diverse da molti. Mi sento un socialista, non un liberale”.