Ordinanze regionali, Conte: "Allentamento solo su basi scientifiche"

La Spezia - Dopo qualche giorno di malcontento sottotraccia è esplosa in tutta evidenza la guerra tra il governo e le Regioni. Roma si muove verso la Fase 2 con il massimo della cautela, i governatori - di ogni colore politico - si sono mossi con ordinanze che allentano le restrizioni dei decreti in alcuni comparti dell'economia. Sulle prime non ci sono stati lamentele e provvedimenti da parte dell'Esecutivo: è addirittura del 13 aprile l'ordinanza con la quale la Regione Liguria ha consentito, per esempio, di prendersi cura dei propri terreni e di svolgere piccole attività legate alla nautica e al settore balneare.

Col passare del tempo, però, si è arrivati ad avere nuove ordinanze in quasi tutte le Regioni italiane, con l'ok alla vendita del cibo da asporto (oltre al sempre concesso domicilio), sino alla riapertura di bar e ristoranti con servizio ai tavoli all'aperto promulgata dalla Calabria.

Se le prime ordinanze si basavano sul mantenimento del principio fondamentale del Dpcm attualmente in vigore, ovvero quello di evitare gli assembramenti, col passare dei giorni le cose sembrano in effetti essere sfuggite di mano.



Nel corso degli incontri delle ultime ore con i presidenti di Regione il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha offerto un compromesso: un’interpretazione più morbida delle prescrizioni contenute nel decreto con le prossime Faq e l’allentamento dei divieti su base territoriale a partire dal 18 maggio. A patto però che le Regioni la smettessero con le fughe in avanti, ritirando le ordinanze in palese contrasto con il decreto. Il ministro non ha escluso di impugnare le ordinanze ritenute illegittime sia pure come extrema ratio e solo dopo una lettera di diffida.

Non si è fatta attendere la risposta dei governatori. Il veneto Luca Zaia ha definito i provvedimenti regionali "abiti sartoriali" che si adattano alle differenti condizioni sanitarie dei territori, mentre il ligure Giovanni Toti ha dichiarato a Radio 1: "Il fatto che il governo possa decidere un trattamento identico su materie per le quali le Regioni hanno la competenza legislativa talvolta esclusiva certamente sempre concorrente è una cosa che non sta né in cielo né in terra".



La contro replica del governo è stata di fatto affidata al premier Giuseppe Conte, che nell'intervento al Senato ha spiegato a parole quello che dovrebbe essere nel giro di poche ore la posizione nei fatti dell'esecutivo.

"Il ministero della Salute sta per emanare un provvedimento nel quale saranno contenuti i criteri con i quali saranno valutati i dati nel contenimento del contagio nei diversi territori. Sulla base di questi criteri emergeranno le differenze geografiche che potranno consentire o meno l'allentamento delle misure. Lo faremo su basi scientifiche - ha dichiarato Conte - non attraverso improvvide iniziative locali meno restrittive, non consentite perché in contrasto con le normative nazionali".