Opposizioni: "Sul Biodigestore maggioranza silente e alla fine spaccata”

La Spezia - "Come gruppi di opposizione abbiamo proposto nel consiglio comunale di lunedì sera una discussione franca ed aperta sul tema del Biodigestore: una questione seria che ha visto nei mesi passati la mobilitazione di centinaia di cittadini della Val di Magra e la presa di posizione nettamente contraria da parte dei Comuni di Santo Stefano, Vezzano Ligure ed anche di Lerici oltre che di svariati comitati ed associazioni ambientaliste. L’impianto del Biodigestore è uno dei tasselli della messa a regime del ciclo dei rifiuti su scala provinciale, ma il progetto portato avanti da Reco è stato oggetto di aspre contestazioni perché ha subito una serie di modifiche sostanziali rispetto alla versione originaria: dal sito prescelto per la localizzazione (da Boscalino di Arcola a Saliceti), al dimensionamento dell’impianto la cui portata è cresciuta a dismisura per poter ricevere la lavorazione dei rifiuti provenienti da altre province liguri. Si tratta dunque di un tema che non riguarda solo i Comuni confinanti con l’impianto e le popolazioni locali, ma l’intera provincia spezzina e ritenevamo che valesse la pena discuterne nell’ambito del Comune capoluogo per analizzare le paventate criticità di natura ambientale e le ricadute di queste scelte anche sul piano dei difficili rapporti tra il territorio della Spezia e Genova". Così la minoranza consigliare in una nota siglata da Guido Melley e Roberto Centi (LeAli), Marco Raffaelli e Luca Erba (PD), Donatella Del Turco e Jessica De Muro (M5S), Federica Pecunia e Dina Nobili (Italia Viva), Lorenzo Forcieri (Alleanza Civica), Paolo Manfredini (PSI), Massimo Lombardi (Spezia bene comune), Luigi Liguori (Spezia bella forte unita) e Massimo Baldino (Gruppo misto minoranza), che continuano: "Abbiamo invitato Sindaco e maggioranza ad un momento di riflessione, ma Peracchini ancora una volta ha chiuso la porta a qualunque confronto, sostenuto per una volta solo dai suoi fedelissimi. Il dibattito si è svolto in un clima surreale con il sindaco capace solo di lanciare strali a destra ed a manca, invocando i ricorsi al Tar come unica possibile soluzione alla vertenza, e la Lega gli altri partiti silenti su una questione che avrebbe meritato ben altra disamina. Si è comunque capito che sul Biodigestore la maggioranza non è minimamente compatta, perché al momento della votazione della mozione che abbiamo presentato si sono manifestate delle palesi contraddizioni sia nel gruppo di Forza Italia, che si è diviso in due,sia in quello di Fratelli d’Italia che ha manifestato ben tre posizioni diverse, sia nell’ambito della stessa Lega, dove non tutti i consiglieri si sono riconosciuti nella posizione oltranzista di Peracchini, nonostante il loro voto contrario, espresso in palese contraddizione con le dichiarazioni di alcuni esponenti".