Opposizioni: “Sindaco inadeguato e ipocrita. Un grazie a don Francesco”

La Spezia - “Una bellissima, grande, pacifica, manifestazione, piena di giovani. Spezia antifascista c’è” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, Pd, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella, forte ed unita, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Massimo Baldino Caratozzolo, Per la nostra città, che continuano: “La città della Resistenza, di Exodus, degli scioperi del 43, dei martiri del 21esimo. La città della cultura, della democrazia, dell’accoglienza, dell’impegno civile è oggi scesa in piazza contro l’oltraggio dei fascisti di Casa Pound consentito da un sindaco inadeguato, ipocrita ed ostaggio dei partiti che lo dirigono.”



Concludono i consiglieri: “La risposta più bella l’hanno data i ragazzi che hanno letto passi della Costituzione in piazza. Un grande ringraziamento a don Francesco che ha suonato le campane a morto in protesta, un gesto bello e forte, in cui tutti i cittadini si sono ritrovati. Chissà cosa pensa il sindaco Peracchini, fervente cattolico; chissà se avrà il coraggio di chiedere scusa per avere consentito questo sfregio alla famiglia Fregoso ed alla città. Ma sappiamo già la risposta.”