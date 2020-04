Opposizioni: "Peracchini ed Asl riferiscano ai cittadini sulla gestione dell’emergenza"

La Spezia - "Il sindaco Peracchini ed i vertici Asl devono devono rispondere ai cittadini sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Chiediamo un consiglio comunale straordinario in tempi rapidissimi” Così Guido Melley, LeAli a Spezia; Marco Raffaelli, PD; Federica Pecunia, Italia Viva; Massimo Lombardi, Spezia bene comune; Luigi Liguori, Spezia bella forte ed unita; Paolo Manfredini, Partito Socialista; Donatella Del Turco, Movimento Cinque Stelle, che continuano: “E' necessario un consiglio comunale della massima urgenza, eventualmente anche organizzato in una struttura idonea in cui possono essere rispettate le regole di distanziamento (come ad esempio Sala Dante o altre) a cui devono partecipare i vertici Asl".



Attaccano i consiglieri d'opposizione: "Ci sono domande che poniamo da settimane e che non hanno trovato ancora una risposta, e che adesso hanno suscitato anche l’interesse della Magistratura: la scelta di non fare un ospedale pulito e uno covid, il ritardo nel pre triage esterno; la mancata fornitura iniziare dei dpi al personale sanitario e medici di base; i tamponi fatti in ritardo e poi smarriti; il dilagare del contagio nelle rsa; la poca trasparenza sui dati; il numero dei morti e dei contagiati. Sindaco e dirigenti Asl hanno il dovere di uscire dal silenzio e fornire risposte precise e puntuali ai cittadini".