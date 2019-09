Opposizioni: “Per Medusei e Peracchini Spezia come Gotham City. Basta sprecare soldi pubblici”

La Spezia - “Droni, body cam, telecamere, bastoni telescopici. Ma Medusei e Peracchini credono di vivere a Gotham City? Manca solo un bel contatto di consulenza a Batman.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, PD, Paolo Manfredini, Partito Socialista, Luigi Liguori, Spezia bella, forte ed unita, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, commentano i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale in fatto di sicurezza e anticipati da CDS oltre un mese e mezzo fa (leggi qui).



“La visione di città di questa giunta di estrema destra è fatta di paura, recinti, sorveglianza dei cittadini, spazi pubblici regalati ai privati; ma dove vivono in nostri amministratori? Spezia non è certo una città insicura, basta leggere i rapporti annuali su reati e criminalità. Ma Medusei e Peracchini devono spendere i soldi dei cittadini per soddisfare i deliri autoritari dell’ex ministro degli interni”. Continuano i capigruppo di opposizione: “degrado e criminalità, laddove esistono, si combattono con progetti ed insediamenti sociali e culturali. E ci sono le forze dell’ordine che svolgono il loro lavoro con efficacia. Invece in questa città si spendono 60mila euro solo per i droni, mentre mancano i bibliotecari e gli assistenti sociali.”



“Medusei e Peracchini vengano in Consiglio Comunale a riferire a quanto ammonta la spesa complessiva di “sicurezza”. Il Sindaco, invece che sprecare i soldi pubblici, si occupi della pulizia e della manutenzione dei quartieri”, concludono gli esponenti di centrosinistra.