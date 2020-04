Opposizioni: “Governo e Regione trovino accordo per stabilizzare Oss spezzini”

La Spezia - Ieri i gruppi di opposizione in consiglio comunale della Spezia ed in Regione Liguria, LeAli a Spezia, Pd, Italia viva, Spezia bene comune, Spezia bella forte ed unita, Partito Socialista, Avanti insieme, Movimento cinque stelle, Linea Condivisa hanno inviato una lettera al ministero della Salute, al ministero Affari regionali, al presidente della Regione Liguria, all'assessore alla Sanità della Regione Liguria, presidente della Conferenza dei sindaci, ad Alisa, ai vertici Asl 5 affinché sia trovato un accordo per stabilizzazione definitiva dei 158 Oss spezzini di Coopservice.



Scrivono i consiglieri comunali e regionali: “Nel corso di questa situazione di gravissima emergenza sanitaria il Governo ha avviato piani di potenziamento degli organici sanitari e sociosanitari. La Regione Liguria ha a sua volta avviato procedure di reclutamento su larga scala di medici specialisti ed altri operatori necessari a potenziare gli organici della rete ospedaliera ligure. I 158 Oss meritano di poter conseguire la stabilizzazione lavorativa non solo per il servizio essenziale che in tutti questi anni hanno garantito, ma anche a titolo di doverosa riconoscenza per l’impegno e l’abnegazione dimostrati in questo periodo di drammatica emergenza sanitaria. Si chiede a Regione Liguria, Alisa ed Asl 5 di voler verificare innanzitutto la possibilità di procedere con effetto immediato all’assunzione diretta ed a tempo indeterminato da parte di Asl 5 della Spezia dei lavoratori in questione, in occasione dei piani di potenziamento degli organici già in corso di esecuzione e previo confronto con le organizzazioni sindacali in indirizzo. In subordine, vanno create le condizioni per la società in house.”



Il messaggio degli esponenti politici di opposizione è chiaro: “Invitiamo i ministri in indirizzo e la stessa Regione Liguria ad operare in stretta sinergia affinché il Governo predisponga i necessari provvedimenti di carattere legislativo, da adottarsi in sede di decretazione d’urgenza collegata all’emergenza Covid-19. Confidiamo che la questione possa essere risolta con un effettivo interessamento di tutte le Istituzioni, evitando contrapposizioni tra Governo e Regione.”