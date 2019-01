Opposizioni: “Difesa di Asti inconsistente, Peracchini si esprima”

La Spezia - “La difesa di Asti è ridicola ed inconsistente. E il silenzio di Peracchini vergognoso.” Così Federica Pecunia, Pd, Guido Melley, LeAli a Spezia, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Paolo Manfredini, Partito Socialista, e Luigi Liguori, Spezia bella, forte e unita, commentano la risposta dell'assessore comunale alla Cultura, per il quale ieri i consiglieri di opposizione avevano chiesto le dimissioni.

“Asti, invece di fornire risposte chiare e produrre gli atti amministrativi, si arrampica sugli specchi - proseguono - confermando un quadro complessivo in cui non si capisce quale sia il confine tra carica istituzionale ed interesse personale, con una condotta all'insegna del favoritismo per amici e sodali, senza alcuna trasparenza di gestione. Conflitto di interessi è dire poco. Lo ripetiamo: vogliamo vedere i documenti che comprovano l'esistenza di incarichi formali alle società ed associazioni di Asti coinvolte in eventi pubblici del Comune e la documentazione dei passaggi di denaro degli sponsor.”



Rincarano la dose i rappresentanti delle opposizioni: “Il silenzio di Peracchini su questa vicenda dimostra lo stato di grande imbarazzo in cui versa il primo cittadino. Il Sindaco era a conoscenza di questo modello di gestione di Asti? Lo approva? Quali sono i rapporti tra lui ed il suo assessore? Il Sindaco ha il dovere di far conoscere il suo pensiero alla città, lo esprima. E prenda i provvedimenti del caso se non approva il comportamento del suo assessore. Se invece il suo giudizio è positivo, lo argomenti. Aspettiamo con ansia. Da parte nostra, confermiamo la richiesta di dimissioni di Asti, inadatto a ricoprire il ruolo di servitore delle Istituzioni.”