Opposizioni: “Chiudere aziende non essenziali, prima viene la salute”

La Spezia - “Le produzioni non essenziali del territorio devono essere interrotte, prima viene la salute di lavoratori e cittadini.” Così Guido Melley, LeAli a Spezia, Federica Pecunia, Italia Viva, Marco Raffaelli, Pd, Paolo Manfredini, Partito socialista, Massimo Lombardi, Spezia bene comune, Luigi Liguori, Spezia bella, forte e unita e Lorenzo Forcieri, Avanti Insieme, che continuano: “Aziende come Leonardo, Mbda, Intermarine, pur rappresentando un asset economico fondamentale del territorio e del Paese, non hanno la caratteristica di produzioni essenziali in questo grave momento di emergenza da Covid-19. Dobbiamo ora fermarle temporaneamente, per contenere il contagio e non mettere a rischio la salute di migliaia di lavoratori diretti e dell'indotto, delle loro famiglie e dei cittadini del territorio. Allo stesso modo dobbiamo tutelare anche i lavoratori di tutte le altre aziende autorizzate, affinché siano dotati dei DPI e il loro lavoro si svolga in assoluta sicurezza. Invitiamo quindi il signor Prefetto a procedere in questa direzione, anche alla luce dei recenti accordi tra governo e sindacati .”