Opposizione alzo zero sulla piazza: "Che arroganza Peracchini..."

La Spezia - "Quanta arroganza sindaco. C’è una città che sta chiedendo di fermare le macchine sulla “ristrutturazione” di piazza del Mercato e lei che fa? Comunica che va a dritta e che porta avanti il progetto così come è, che costerà più di 4 milioni di euro, che non accontenterà nessuno ne’ commercianti, ne’ cittadini, ne’ i lavoratori ambulanti e non della piazza. Ma si può usare questo modo prepotente nell’agire amministrativo? Basta. Si risponda alle richieste dei consiglieri e dei cittadini. Lo faccia per la città". Così Federica Pecunia, consigliere comunale recentemente passato ad Italia Viva, si accoda alle critiche ai metodi decisionali della giunta che hanno ricevuto osservazioni anche dalla stessa maggioranza.

“Avevo riposto anche fiducia nella possibilità che quella piazza aveva di rivoluzionarsi ed aprirsi anche ad altre funzioni e utilizzi. Devo tristemente prendere atto che si sta rivelando un fallimento. Quella rivoluzione e novità non si vede. Anzi, con le postazioni fisse - oltre che un probabile aggravio di costi che gli operatori si ritroveranno tra capo e collo - si ingessa la piazza alla sola funzione di mercato, negando la possibilità di far godere il tutto anche ad eventi e attività che fino ad oggi vi hanno trovato sede. E la tanto sbandierata partecipazione si è rivelata finzione ed illusione.

Penso sia necessario fermarsi e ripensare tutto, perché questa non è Piazza Verdi - dove prima insistevano una strada e dei pini. Piazza del Mercato è un luogo su cui numerose persone si sono create faticosamente, negli anni, il proprio lavoro. Ed è uno dei simboli della città. Ci vuole rispetto. Per questo ho richiesto la convocazione della commissione competente al fine di ascoltare gli operatori, le associazioni che li rappresentato, ed anche l’amministrazione, per farla ulteriormente riflettere“, sono le parole di Marco Raffaelli del Partito democratico.