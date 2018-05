Operaio morto, la politica si indigna: "Sicurezza sul lavoro emergenza assoluta"

La Spezia - "Il tragico incidente sul lavoro di ieri al Muggiano a La Spezia, che ha causato la morte di un operaio, costituisce un avvenimento gravissimo e inaccettabile", dichiara Sergio Cofferati, europarlamentare di Sinistra Italiana. "Si tratta dell'ultimo tragico episodio di una lunga serie di incidenti che nelle ultime settimane e negli ultimi mesi hanno provocato una vera e propria strage di lavoratori". "Sono già 259 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno secondo l'Osservatorio Indipendente di Bologna e anche i dati dell'INAIL mettono in luce il numero elevatissimo di morti bianche nel 2018", continua l'eurodeputato. "E' chiaro che non si tratti di un caso, ma della tragica conseguenza di modalità di organizzazione del lavoro che puntano solamente all'abbattimento dei costi, tralasciando sicurezza e qualità, e del fallimento degli strumenti di controllo e di sanzione"."L'enorme numero di incidenti, di morti e di feriti sui posti di lavoro è del tutto inaccettabile e indegno di un paese civile", conclude Cofferati. "La sicurezza sul lavoro rappresenta in Italia un'emergenza assoluta, del tutto assente dal dibattito politico e dalle discussioni di queste settimane, che va affrontata come priorità imprescindibile".



"Sulla sicurezza bisogna investire e fare prevenzione - dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, che sarà presente domani mattina al presidio in Piazza Europa a la Spezia - I dati sulle morti bianche sono allarmanti ed è compito delle istituzioni intervenire affinché mai più non resti solo uno slogan. Bisogna rafforzare i controlli e inasprire le sanzioni, perché non si lucra sulla sicurezza delle persone". Dal primo gennaio 2018 sono 259 i morti sui luoghi di lavoro in Italia secondo il report dell’Osservatorio indipendente di Bologna, che aggiorna quotidianamente sul suo blog il drammatico susseguirsi di incidenti.