Onorevoli in visita al canile municipale della Spezia

La Spezia - “La neo-sottosegretaria alla Difesa, che con la sua presenza ha voluto dare un significato importante all'evento, insieme alla Responsabile ligure del Dipartimento Tutela e Benessere degli Animali della Lega, Federica Paita e all'onorevole Lorenzo Viviani, hanno fatto visita al canile municipale di Via del Monte, alla Spezia. Una struttura all'avanguardia che, grazie alla nuova gestione affidata all'amministrazione di centrodestra, è stata migliorata e adeguata alle esigenze degli ospiti, diventando importante punto di riferimento per l'assistenza e l'aiuto a cani e gatti in difficoltà. Un esempio virtuoso dell'ottima sinergia tra l'amministrazione e l'associazione che gestisce la struttura, che si fonda su fondi stanziati a progetto: una soluzione innovativa che sta dando ottimi risultati sia dal punto di vista del risparmio economico a livello mensile per l'amministrazione stessa, sia dal punto di vista dell'incremento delle adozioni e della qualità della vita degli animali, grazie, per esempio, all'utilizzo di cibi di primissima qualità. Un modello decisamente positivo, che verrà riproposto anche nel resto del Paese. Punto d’eccellenza della struttura, inoltre, il nuovo gattile per animali destinati all'adozione. La razionalizzazione dei risparmi, l'idoneo utilizzo dei fondi, ha garantito poi importanti investimenti che puntano sul risparmio energetico, la sostenibilità e il comfort degli animali. Ulteriore obiettivo è quello di fornire il canile municipale di una nuova area da destinare all'accoglienza dei cani che presentano problemi di salute, e dei cuccioli abbandonati. Un contributo importante per il benessere e la salute degli amici a quattro zampe che, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, fatto di isolamento e difficoltà di rapporti interpersonali, hanno donato, e continuano a donare, compagnia e conforto. Questo è un segnale forte, per aumentare la sensibilità verso questi animali e verso il problema dell'abbandono, ancora presente nel nostro territorio, come in tutto il territorio nazionale. Confidando che gli animali ospitati nella struttura possano presto trovare famiglie che li adottino, e che offrano loro l'attenzione e l'affetto di cui hanno bisogno” - Così l’onorevole Filippo Maturi, responsabile del Dipartimento “Benessere animale” della Lega dopo aver visitano anche la sezione locale del partito.