Omosessualità comportamento a rischio covid? Rifondazione: "Vergogna"

La Spezia - Quanto scritto nei moduli per accedere alla vaccinazione anti Covid dell'Asl5 è a dir poco vergognoso". E' quanto dichiarano in una nota Verushka Fedi e Silvia Conca, rispettivamente segretaria provinciale di Rifondazione Comunista e responsabile nazionale per le politiche LGBTQI di Rifondazione. "Già dal 2001, come ha ricordato Liguria Pride, le politiche sanitarie in Italia distinguono tra comportamenti a rischio e soggetti a rischio. È impensabile che una Asl faccia ancora confusione tra i due concetti e perpetui lo stigma contro le persone omosessuali. Questo è pericoloso non per questioni formali. Per caso l'omosessualità è un comportamento, qualcosa che si possa quindi modificare? Questo "comportamento" ha tratti patologici o di rischio per la salute pubblica?"



"Le persone omosessuali - prosegue la nota - hanno attraversato un'altra pandemia, quella dell'HIV/AIDS, pagando non solo un prezzo altissimo in termini di vite umane, ma anche in termini di pregiudizio: erano i tempi bui in cui si additavano gli untori della cosiddetta "peste dei gay" e l'Asl5 sembra ferma a quell'epoca, pur essendo l'ente deputato a curare la salute di tutti e tutte e a informare correttamente. Non si tratta, quindi, di comunicazione discriminatoria, ma di un disvelamento di grave e concreta incompetenza, per la quale non basteranno le dimissioni di qualche capro espiatorio".