Ok al piano di munizionamento, Pucciarelli (Lega): "Impulso a export"

La Spezia - "Voto positivo in commissione Difesa al Senato con l’approvazione di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato con la sigla ‘Vulcano’. Da relatrice di questo importante provvedimento sono soddisfatta per l’ok alla copertura finanziaria del primo lotto per 88 milioni di euro". Lo afferma in una nota Stefania Pucciarelli, senatrice spezzina della Lega. "Un documento che risale alla legge di bilancio 2018, quando al governo c’era la Lega - continua -, che aveva istituito un fondo sul bilancio del Ministero della Difesa da destinare alle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Il munizionamento Vulcano è in dotazione a bordo delle Fremm e dei Pattugliatori di Altura. Visto l’alta qualità, potrà dare anche un impulso all’export, salvaguardando un know how competitivo e peculiare in cui l’Italia può giocare un ruolo da protagonista. Il programma di munizionamento Vulcano è sviluppato dalla ex Oto Melara, nella nostra provincia, dove operano molte aziende che sono un fiore all’occhiello per il comparto difesa a livello mondiale".