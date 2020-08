Odio social contro la “Cittadella”. Liguria Popolare esprime solidarietà

La Spezia - "Troppo spesso i social network tirano fuori il peggio di noi con campagne denigratorie e di odio dove i leoni da tastiera fanno da padroni l'aggressione al parco del Colombaio è stato un episodio gravissimo che ha turbato la quotidianità delle persone generando legittime paure”. Così il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa sugli episodi dei giorni scorsi: "Grazie al lavoro delle forze dell’ ordine, poche ore dopo il responsabile era già stato individuato ed assicurato alla giustizia – continua Costa – mettere in relazione l'africano irregolare con gli ospiti della Cittadella, con i quali tra l'altro non aveva nulla a che fare, ha dimostrato la volontà di strumentalizzare questo fatto istigando all'odio razziale".



"Sono rimasto sconcertato dalla valanga di insulti e di odio che hanno travolto l'amico Don Paolo la cui unica colpa sembra essere quella di aiutare gli ultimi e i più deboli - prosegue il leader dei popolari – il lavoro che la Caritas svolge supera di gran lunga l'odio e la denigrazione delle campagne social perché la comunità locale è dalla sua parte e apprezza il faticoso lavoro che svolge tutti i giorni”.



“Esprimo massima vicinanza alla Caritas, ai suoi splendidi Volontari ed al suo responsabile Don Luca Palei per l’attività di contrasto alla povertà che portano avanti da sempre – conclude Andrea Costa – ricordo ai fenomeni da tastiera, coloro che scrivono senza sapere ma con il solo obiettivo di ferire, che la Cittadella conta 25 posti di lavoro, 1000 pasti al giorno e sono 22.000 le persone della Provincia che ogni anno vengono aiutate. Il sorriso, il silenzio e l'indifferenza sono le migliori armi di difesa contro chi sa solo odiare”.