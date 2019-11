Nuovo strumento per la risonanza al Sant'Andrea, Battistini chiede lumi

La Spezia - "L’arrivo di un nuovo apparato per la risonanza magnetica al S. Andrea e’, di per se, un fatto che pone tutta una serie di interrogativi ai quali ci aspettiamo che la Direzione di Asl5 dia risposte chiare e rapide". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune/Linea condivisa.

"Ci chiediamo, per esempio - prosegue -, quali siano le ragioni che abbiano spinto alla scelta di una formula di noleggio dell’apparato. Se gli apparati equivalenti attualmente presenti in ASL5 siano utilizzati al massimo delle proprie capacita’ operative e quale sia, in ore giornaliere/settimanali, tale capacita’. Se il personale attualmente in forza nel reparto di Radiologia sia sufficiente a garantire l’operativita’ aggiuntiva conseguente a questa scelta o se sia prevista una sua integrazione e in quali termini numerici. Quali siano le previsioni di utilizzo del nuovo apparato, in ore giornaliere/settimanali. Di quanto, in percentuale e in valore assoluto, sara’ aumentato il numero di servizi erogabili grazie a questo nuovo apparato e, di conseguenza, di quanto sara’ possibile ridurre il tempo di attesa per una risonanza magnetica in ASL5. Tutti quesiti che, immaginiamo, siano stati attentamente analizzati preventivamente e le cui risposte siano state la motivazione di questa scelta. Chiediamo di conoscerle".