Nuovo ospedale, il consiglio cerca a fatica la quadra

La Spezia - Sarà breve ma irta di insidie la strada che porterà maggioranza e opposizione verso la stesura di un documento unitario da approvare nel corso del consiglio comunale straordinario che si svolgerà nelle prossime settimane sul futuro del nuovo ospedale spezzino. In attesa di comprendere nei prossimi giorni se Pessina Costruzioni rispetterà le richieste di Ire, stazione appaltante del progetto, i membri delle commissioni III e IV si sono riuniti per ascoltare le parole del sindaco Pierluigi Peracchini sugli ultimi sviluppi della vicenda, ma in alcuni frangenti i toni sono saliti alle stelle e l'impressione generale è stata che sarà molto difficile trovare una linea comune da votare all'unanimità. Ma il tema è talmente importante che sono possibili sorprese inattese.



"Ire ha concluso la conferenza dei servizi dando parere non favorevole all'ipotesi di variante proposta da Pessina - ha ribadito Peracchini nel suo intervento iniziale - dopo aver effettuato un'analisi tecnica e giuridica. Alla ditta è stato intimato di andare avanti con la costruzione dell'opera e di adempiere a obblighi riguardanti la fideiussione scoperta e il collaudo della paratia. Senza dimenticare che è in corso un contenzioso con Asl per il rientro di 5 milioni di euro dell'anticipo di 10 richiesto tempo fa. A luglio abbiamo assistito al goffo tentativo di un ingegnere di Pessina di sostenere che l'azienda vuole fare l'ospedale, ma visto come sono andate le cose ieri è stato notificato un ultimatum. O si procede o saranno percorse valutazioni conseguenti. A oggi il Comitato di vigilanza non vede scenari alternativi a proseguire i lavori. Vedremo cosa vorrà fate la ditta. Per quanto riguarda le risorse effettivamente a disposizione c'è chi continua a sostenere che sul piatto ci siano

175 milioni, ma nel contratto c'è scritto altro. La permuta del Sant'Andrea era stata valutata per 26 milioni, e sappiamo che non li vale, mentre sono effettivamente stati messi nero su bianco 131 milioni. Pertanto, se sarà necessario rifare la gara d'appalto la Regione si è impegnata a reperire il denaro necessario per appaltare nuovamente la realizzazione dell'opera con il progetto attuale, così da ridurre al massimo i tempi di attesa".



A tal proposito Fabio Cenerini ha detto che "facendo il conto della serva e considerando che il Sant'Andrea viene valutato oggi circa 8 milioni, ne mancherebbero almeno 18. Ringrazio il sindaco per la serietà, l'altro ieri c'è stata la riunione a Genova e oggi è qui. Il fatto che Pessina sia in concordato - ha proseguito - potrebbe essere letto positivamente visto che il Tribunale di Milano ha inserito l'ospedale spezzino tra gli asset fondamentali.

Dobbiamo fare una battaglia tutti insieme, noi spezzini, di centrodestra e di centrosinistra, perché uscendo dalla provincia l'interesse per questo argomento forse cala un po'...".



Rispondendo a Umberto Costantini il primo cittadino ha spiegato che "se saranno confermate le inadempienze da parte di Pessina Ire potrà risolvere il contratto. Sarà necessario rivedere i prezzi e una revisione del progetto attuale e si stima che ci vorranno tra i 7 e i 9 mesi. Dobbiamo rilevare che negli ultimi tempi l'azienda ha lavorato poco o niente, non è stato nemmeno risolto il problema dei due tiranti della paratia".

"Oggi c'è più chiarezza - ha esordito Marco Raffaelli - cosa che non c'era quando si sentiva parlare di piano B da consiglieri spezzini, con l'assessore Viale che diceva diversamente. Sottolineo che la variante nasce da un'osservazione della Provincia, non dal nulla, e che da lì è nato un braccio di ferro che ci ha portato sino a qui. Eppure Pessina ha dichiarato più volte che non sarebbe costata un euro in più o un giorno in più. Quali sono allora le motivazioni del rigetto della variante. E se si va avanti con la situazione attuale quali tempi di consegna dobbiamo attenderci?".

"Le varianti devono avere motivazioni serie, altrimenti intervengono procure o Corte dei conti - ha replicato Peracchini -. Ire dice che non risultano motivi per giustificarla, la documentazione è stata spesso incompleta nelle 6 riunioni della conferenza dei servizi, durante la quale sono state consegnate circa 1.600 tavole. Conteco check, ente esterno di valutazione, ha esaminato le carte e ha espresso parere negativo per lacune e punti critici invitando a integrazioni, ma i problemi sono rimasti e al contempo la variante ha assunto il carattere di variante generale. Questi sono stati i principali elementi ostativi".

Roberto Centi ha spostato l'occhio di bue sulla stazione appaltante: "Cosa ha fatto Ire in questi due anni? Come valuta il suo operato e quello della Regione?".

"Ci sono atti che devono essere rispettati. Abbiamo fatto tutto il possibile - ha risposto Peracchini - con Asl e Ire, ma in questo appalto integrato abbiamo assistito a un atteggiamento dilatorio. Non dimentichiamo come è andata a finire con la variante della paratia. La politica non può intervenire in certe cose. La direzione lavori ne sa di più, potreste chiedere a loro". "Abbiamo invitato l'amministratore delegato di Ire, ma non è mai venuto..."

Lorenzo Forcieri ha parlato senza mezzi termini di situazione drammatica. "Serve una linea comune da parte nostra e questo è il primo aspetto che dovremmo sottolineare. C'è una data di ripresa dei lavori?", ha chiesto, sentendosi rispondere dal sindaco che "è stata notificata l'immediata ripresa dei lavori e la sistemazione dei problemi. Vedremo cosa accadrà la prossima settimana".

"Va bene - ha continuato Forcieri -, ma se salta l'appalto attuale la politica torni in campo senza guardare alla prossima scadenza elettorale. Non prendiamo in giro gli spezzini. Detto questo credo che le problematiche dell'appalto attuale siano chiare e che serva un finanziamento totale dell'intervento".



Gli animi hanno iniziato così a scaldarsi e sono diventati bollenti quando Federica Pecunia ha chiesto come mai si siano persi due anni di tempo: "Perché non è stato intimato prima di procedere a Pessina?".

Nel marasma che ne è derivato i presidenti delle commissioni Maria Grazia Frijia e Marco Frascatore hanno ricordato a tutti che erano lì per cercare la quadra. Un appello caduto nel vuoto.

"Era sacrosanto che l'ad di Ire venisse in commissione, così come il presidente della Regione Giovani Toti e l'assessore Sonia Viale. Ma non c'è stato verso", ha dichiarato Guido Melley.

"C'è un Comitato di vigilanza stabilito dal contratto e presieduto dal sindaco della Spezia. Sei patetico", ha risposto furente Peracchini.

"L'appalto è stato sbagliato, non ho problemi a dichiararlo - ha proseguito Melley -, ma in questi tre anni sono stati fatti errori. Non facciamoli di nuovo. Questa è una doverosa valutazione politica. Il sindaco dice che si fida ciecamente di Toti. Io no, visto come sta andando la vicenda dell'ospedale a Erzelli. Credo che la situazione per noi sia irrecuperabile e penso che in futuro sia meglio tenere alla Spezia la gestione del progetto".

La chiosa, prima che i commissari uscissero alla spicciolata, è toccata a Sauro Manucci: "Avverto la volontà comune di arrivare in fondo a questo appalto. Mi fido del sindaco e di questo consiglio che ha impostato tutto, compresa la Variante Aurelia, per la realizzazione di quest'opera. Usciamo tutti uniti, verso la Regione, verso lo Stato... diciamo chiaramente che vogliamo il nostro ospedale".